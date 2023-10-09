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Türkiye'nin günlerce konuştuğu 6 yaşında evlendirme davasında yeni gelişme! Duruşma 23 Ekim'e ertelendi

09.10.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 6 yaşında evlendirme davasında yeni gelişme! Duruşma 23 Ekim'e ertelendi

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.30'da başladı. Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'da yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Son duruşma sanık avukatının istifa etmesinden dolayı ertelenmişti.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. (DHA)

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