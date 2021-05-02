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Türkiye'nin Heidi'si sosyal medya fenomeni oldu! Binlerce kişi onu takip ediyor

02.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de köy yaşamıyla ilgili videolar paylaşarak 300 bin takipçiye ulaşan Özlem Öztürk sosyal medya fenomeni oldu. Türk kadınını ve Karadeniz kadınını en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladığını söyleyen Öztürk, en büyük hayalini paylaştı.

Türkiye'nin Heidi'si sosyal medya fenomeni oldu! Binlerce kişi onu takip ediyor

Artvin merkeze bağlı Taşlıca (Hatila) köyünde çiftçilik yapan ailesine yardım eden sosyal medya fenomeni 35 yaşındaki Özlem Öztürk köyde yaptığı günlük işleri sosyal medya hesabından paylaşınca iki yıl içinde 314 bin 600 takipçi sayısına ulaştı.
Bir dönem şehirde yaşayan daha sonra köy hayatından uzak kalamayınca ailesinin yanına dönen Öztürk, inek sağmak, odun kırmak, tarla sürmek gibi günlük işlerinden çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Paylaşımlara ilgi artınca Öztürk, sayfasını büyütmeye karar verdi. Her paylaşım sonrası takipçi sayısı artan Öztürk, iki yıl içinde 314 bin 600 takipçi sayısına ulaştı.

Erkeklerin bile zorlandığı işleri yapan Öztürk, kilosu ağırlığında odunları taşıyor, baltayla yarıyor, tarla sürüyor, inek sağıp, ot taşıyor. Çoğu kadının yanına bile yanaşamadığı 700 kiloluk ‘Ateş’ ismini verdiği boğasıyla videolar çeken Öztürk, boğasını pandemi sonrası için Kafkasör güreşlerine hazırlıyor.

“KÖYDE YAŞAYAN TEK GENÇ BENİM”

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Alp Dağları'ndaki kız olarak bilinen, çizgi film karakterindeki Heidi’nin hikayesine benzer hayatı olan Özlem Öztürk, Artvinli Heidi olarak biliniyor. Hatila Milli Parkı eteklerinde çiftçilik yapan annesi babasına yardım eden ve köy yaşamından uzaklaşamayan Öztürk hayvanlarla insanlardan daha iyi iletişim kurduğunu söylüyor.

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Ailesi ile birlikte çiftçilik yapan Öztürk, “Her gün benzer işleri yapıyoruz. Sabah erken kalkıyoruz, ahırdaki hayvanlarımızın bakımlarıyla uğraşıyoruz. Besilerini verip temizliklerini yapıyoruz” dedi.

İneklerin sütlerinden yağ, peynir yaparak geçindiklerini ifade eden Öztürk, “Bezen babamla ormana gidiyorum. O odun kesiyor. Ben yola atıyorum. Şuan köydeki tek genç benim. Diğerleri farklı bölgede gitmiş durumda. Ben köyde yaşıyorum burada olmaktan mutluyum. Özüm Karadeniz, burada doğmuş burada büyümüşüm. Başka yerde yaşamak istemiyorum. Hayvanları çok sevdiğim için buradayım. Şehirlerde olmaktan çok mutlu değilim 3 yıl çağrı merkezinde çalıştım insanlarla uğraşmak biraz zor, hayvanları tercih ediyorum. 'Bu işleri neden sen yapıyorsun, erkek işi diyenler' oluyor. Bizim Karadeniz’de bir işin erkeği kadını yoktur. Gücünün yettiği sürece herkes çalışır. Çünkü burada insanlar ekmek kavgası için çalışıyor. Evet zaman zaman bize ağır geliyor ama çok şükür üstesinden geliyoruz" diye konuştu.

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“SOSYAL MEDYADA BU KADAR İLGİ GÖRMEYİ BEKLEMİYORDUM”

Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini de belirten Öztürk "İlk müzikli videolar çektim. Sonrasında birkaç videom keşfe düştü sayfam büyümeye başlayınca hoşuma gitmeye başladı. Amacım hem Karadeniz kadını hem Türk kadının en iyi şekilde temsil etmek. Güzel bir kitleye ulaştım bu şekilde devam etmeyi ilerlemeyi düşünüyorum. İnsanlar şehirlerden o kadar sıkılmış ki buradaki tabiat onlara çok farklı geliyor. Bir kadın olarak onca işin üstesinden gelmem, insanların ciddi anlamında takdirini kazandırırken hem de dikkatini çekiyor. Odun yarmam, bahçe sürmem çok ilgi çekiyor. En çok ise Kafkasör boğa güreşlerini için hazırladığım ‘Ateş’ isminde boğamla çektiğim videolar ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

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"TEK HAYALİ ÖZEL HAREKÂT POLİSİ OLMAK"

"Tek hayalim özel harekât polisi olmak" diyen Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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"Vatanı, bayrağını, ezanını seven her insanın hayalinde olduğu gibi beninde hayalim buydu. Bana çobanlık düştü sıkıntı yok. Ekmeğini helaliyle kazandığın sürece vatana her şekilde hizmet ediyorsun. Helaline haram katmadığın sürece problem yok.”

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İHA

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