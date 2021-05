Türkiye'nin Heidi'si sosyal medya fenomeni oldu! Binlerce kişi onu takip ediyor

Artvin merkeze bağlı Taşlıca (Hatila) köyünde çiftçilik yapan ailesine yardım eden sosyal medya fenomeni 35 yaşındaki Özlem Öztürk köyde yaptığı günlük işleri sosyal medya hesabından paylaşınca iki yıl içinde 314 bin 600 takipçi sayısına ulaştı. Bir dönem şehirde yaşayan daha sonra köy hayatından uzak kalamayınca ailesinin yanına dönen Öztürk, inek sağmak, odun kırmak, tarla sürmek gibi günlük işlerinden çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Paylaşımlara ilgi artınca Öztürk, sayfasını büyütmeye karar verdi. Her paylaşım sonrası takipçi sayısı artan Öztürk, iki yıl içinde 314 bin 600 takipçi sayısına ulaştı.

"TEK HAYALİ ÖZEL HAREKÂT POLİSİ OLMAK"

"Tek hayalim özel harekât polisi olmak" diyen Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Vatanı, bayrağını, ezanını seven her insanın hayalinde olduğu gibi beninde hayalim buydu. Bana çobanlık düştü sıkıntı yok. Ekmeğini helaliyle kazandığın sürece vatana her şekilde hizmet ediyorsun. Helaline haram katmadığın sürece problem yok.”

İHA