Türkiye'nin Heidi'si sosyal medya fenomeni oldu! Binlerce kişi onu takip ediyor

Artvin merkeze bağlı Taşlıca (Hatila) köyünde çiftçilik yapan ailesine yardım eden sosyal medya fenomeni 35 yaşındaki Özlem Öztürk köyde yaptığı günlük işleri sosyal medya hesabından paylaşınca iki yıl içinde 314 bin 600 takipçi sayısına ulaştı.

Bir dönem şehirde yaşayan daha sonra köy hayatından uzak kalamayınca ailesinin yanına dönen Öztürk, inek sağmak, odun kırmak, tarla sürmek gibi günlük işlerinden çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Paylaşımlara ilgi artınca Öztürk, sayfasını büyütmeye karar verdi. Her paylaşım sonrası takipçi sayısı artan Öztürk, iki yıl içinde 314 bin 600 takipçi sayısına ulaştı.

Erkeklerin bile zorlandığı işleri yapan Öztürk, kilosu ağırlığında odunları taşıyor, baltayla yarıyor, tarla sürüyor, inek sağıp, ot taşıyor. Çoğu kadının yanına bile yanaşamadığı 700 kiloluk ‘Ateş’ ismini verdiği boğasıyla videolar çeken Öztürk, boğasını pandemi sonrası için Kafkasör güreşlerine hazırlıyor.

“KÖYDE YAŞAYAN TEK GENÇ BENİM”

Alp Dağları'ndaki kız olarak bilinen, çizgi film karakterindeki Heidi’nin hikayesine benzer hayatı olan Özlem Öztürk, Artvinli Heidi olarak biliniyor. Hatila Milli Parkı eteklerinde çiftçilik yapan annesi babasına yardım eden ve köy yaşamından uzaklaşamayan Öztürk hayvanlarla insanlardan daha iyi iletişim kurduğunu söylüyor.