Türkiye'nin her yerinde gözlemlendi! 'Parçalı Ay Tutulması' böyle gerçekleşti

“Parçalı Ay Tutulması” nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu.
Türkiye'nin her yerinde gözlendi! Böyle görüntülendi
Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” gerçekleşti.
Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti.
Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son buldu.
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