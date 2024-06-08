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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yolculuğu başladı! 7 bilimsel deney yapacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 17:33
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı "Galactic 07 uzay uçuşu" başladı. Araç New Mexico'daki tesisten 17.30'da fırlatıldı. Yolculuğun 1 saat 10 dakika sürmesi beklenirken Atasever'in, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yolculuğu başladı! 7 bilimsel deney yapacak

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde olduğu Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alıyor.

YOLCULUK 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRECEK

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

DENEYLER GERÇEKLEŞTİRECEK

Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.

"BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edilecek.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: 'ÇALIŞMALARINI HEYECANLA TAKİP EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yörünge altı araştırma görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Astronot Recep Tayyip Erdoğan
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