HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin ikinci büyük Ro-Ro gemisi Balıkesir 10'dan sonra Tekirdağ 59 da denize indi!

Türkiye'nin ikinci büyük Ro-Ro gemisi Balıkesir 10'dan sonra Tekirdağ 59 da denize indi!

17.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük ikinci Ro-Ro gemisi olan Tekirdağ 59 Ro-Ro gemisi suyla buluştu. Düzenlenen törenle denize indirilen Tekirdağ 59, Balıkesir 10'dan sonra Türkiye'nin en büyük Ro-Ro gemisi olma özelliği taşıyor. İşte 60 milyon liraya mal olan Tekirdağ 59'un denize kavuşma anı...

Türkiye'nin ikinci büyük Ro-Ro gemisi Balıkesir 10'dan sonra Tekirdağ 59 da denize indi!

Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu tarafından Yalova Türkoğlu tersanesinde inşa ettirilen Türkiye'nin ikinci büyük Ro-Ro yolcu gemisi denize indirildi.

8 gemi ile Erdek, Avşa-Marmara- Tekirdağ hattı Ro-Ro taşımacılığını üstlenen "Erdek Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi", Yalova Türkoğlu tersanesinde 17 aydır yapımı süren Türkiye'nin ikinci en büyük Ro-Ro gemisini törenle denize indirdi.

60 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Yalova Türkoğlu tersanesinde hazırlanan törenle denize indirilen bin 800 gross tonluk devasa Tekirdağ 59 Ro-Ro 60 milyon liraya mal oldu.

BANDIRMA'DAN AMBARLI'YA 3,5 SAATTE ULAŞACAK!

Aralık ayı sonunda Bandırma-Ambarlı hattında sefer yapacak, 45 tır kapasiteli, 'Tekirdağ 59' Bandırma'dan Ambarlı'yı 3,5 saatte kat edecek. 100 metre boy, 22 metre genişliği bulunan devasa Ro-Ro “Tekirdağ 59” için açıklamada bulunan kooperatif başkanı Tuncay Aksoy, dünya deniz ticaretinde taşımak kadar, ulaşımdaki zaman sürecinin de önemli olduğunu, kooperatif filosuna katılan yeni Ro-Ro'nun mevcut hattın ulaşım süresini de azaltacağını kaydetti.

'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı gemi Marmaris'e demir attı'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı gemi Marmaris'e demir attı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Çenesi ve kafası yarık halde su kuyusunda bulundu!Çenesi ve kafası yarık halde su kuyusunda bulundu!
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.