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Türkiye'nin ilk Atatürk çizgi filmi yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 01:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk Atatürk animasyon çizgi filmi "Atatürk - Bir Ulusun Kurtarıcısı"nın 1. bölümü yayınlandı.

Türkiye'nin ilk Atatürk çizgi filmi yayınlandı

AnimaTurk tarafından Türkiye'nin ve dünyanın ilk Atatürk animasyon çizgi filmi tanıtımıyla Atatürk - Bir Ulusun Kurtarıcısı çizgi filmi 1. bölümü yayınlandı.

Atatürk'ün önemli sözlerinin, milli mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasındaki dönemi anlatan ilk animasyon çizgi filmini Mehmet Şenocak senaryosunu yazıp yönetti.

Animasyon çizgi filminin tarih danışmalığını Sinan Meydan, sanat danışmanlığını Orhan Büyükdoğan yaptı.

Filmin ilk bölümünde "Atamızın aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde sunmaktan onur duyarız." ifadeleri kullanıldı.

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10 Kasım animasyon çizgi film Atatürk - Bir Ulusun Kurtarıcısı 10 kasım atatürkü anma günü

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