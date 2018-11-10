Türkiye'nin ilk Atatürk çizgi filmi yayınlandı

AnimaTurk tarafından Türkiye'nin ve dünyanın ilk Atatürk animasyon çizgi filmi tanıtımıyla Atatürk - Bir Ulusun Kurtarıcısı çizgi filmi 1. bölümü yayınlandı.
Atatürk'ün önemli sözlerinin, milli mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasındaki dönemi anlatan ilk animasyon çizgi filmini Mehmet Şenocak senaryosunu yazıp yönetti.
Animasyon çizgi filminin tarih danışmalığını Sinan Meydan, sanat danışmanlığını Orhan Büyükdoğan yaptı.
Filmin ilk bölümünde "Atamızın aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde sunmaktan onur duyarız." ifadeleri kullanıldı.
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