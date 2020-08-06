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Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor! Ay Yıldız Camii nerede?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Sivas’ta yeni yapılan camii olarak bilinen ve ay yıldız şekline sahip olan Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor. Düzenlenecek törenin ardından Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ay Yıldız Camii araştırılmaya başladı. İşte Ay yıldızlı cami ile ilgili detaylar...

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor! Ay Yıldız Camii nerede?

Sivas’ta yapımı tamamlanmış olan ve Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi olarak geçen Ay Yıldız Camii yarın gerçekleşecek törenle açılıyor. Mimarisiyle ilgi gören ve merak uyandıran caminin açılış töreni haberinin ardından ay yıldızlı cami araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor! Ay Yıldız Camii nerede?

Türkiye’de ilk: Ay yıldızlı cami!

Sivas Belediyesi ve hayırseverlerden gelen destek ile Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde 2017 yılında yapımına başlanmış olan ve ay yıldız şeklinde cami olarak merak uyandıran caminin yapımı tamamlandı. 7 bin metrekarelik bir alana kurulmuş olan ay yıldız cami; yıldız şeklindeki kapalı bölümünde 3.500 kişinin, hilal şeklindeki avlu bölümünde ise 5.000 kişinin namaz kılmasını sağlıyor. Ay yıldızlı cami Sivas için büyük bir öneme sahip.

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor! Ay Yıldız Camii nerede?

Sivas Ay Yıldız Cami içinde yer alan Allaf lafızlı avizesi ile de dikkatleri çekiyor. Camide kapalı otoparkın yanı sıra taziye bölümleri ve sosyal alanlar da yer alıyor. Aslında Sivas Ayyıldız Camii açılışı için daha önce Ramazan ayı planlanmıştı. Koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler doğrultusunda Ay Yıldız Camii ibadete açılışı ertelenmişti. Normalleşme sürecine geçiş sonrasında Sivas Ayyıldız Cami yarın düzenlenecek olan tören ile Cuma namazıyla beraber açılacak.

Ay Yıldız Camii nerede?

Mimarisiyle büyük ilgi gören ay yıldızlı camii ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Caminin nerede olduğu da merak ediliyor. Sivas’ta yapılan ve Yukarı Tekke Mezarlığı içine kurulan Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisinin vatandaşlardan büyük ilgi görmesi bekleniyor. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarındaki Ay Yıldız Cami, yarın düzenlenecek olan tören ve Cuma namazıyla ibadete açılmasının ardından ziyaret edilebilecek.

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