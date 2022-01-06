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Türkiye’nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya gitmeye hazırlanıyor! Elon Musk'ın şirketi ile gönderilecek

06.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 takımının hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya gönderilmek için geri sayıma geçti. Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi aracılığıyla 13 Ocak 2022 tarihinde uzaya fırlatılacak.

Türkiye’nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya gitmeye hazırlanıyor! Elon Musk'ın şirketi ile gönderilecek

Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı Grizu-263 takımı tarafından hayata geçirildi. SpaceX'in Falcon 9 isimli roketiyle 13 Ocak'ta uzaya gönderilecek olan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, oldukça dikkat çekici.

TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSUNUN FIRLATILACAĞI GÜN BEKLENİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Test Laboratuvarı'nın yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesinin teknik destekleriyle sürdürülen projede uzay takımı üyeleri, "Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesiyle hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarındaki küp uydunun uzaya fırlatılacağı günü bekliyor.

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Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması hedeflenen ülkenin ilk cep uydusu Grizu-263A, yetkili fırlatıcı firmaya teslim edildi.

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GRIZU-263A NE KADAR SÜRE İLE GÖREV YAPACAK?

Uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Daha önce TEKNOFEST kapsamında Türksat tarafından düzenlenen yarışmada 95 takım arasında Türkiye birincisi olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan uzay takımı, ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği elde etmişti.

"BURADA SAĞLANACAK BAŞARI YENİ UFUKLAR AÇACAK"

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, gazetecilere, süreç içerisinde ekibin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamayı, üretmeyi ve uzaya göndermeyi amaçladıklarını anlatan Ekmekçi, "Mutluyuz ki yıllarca süren emek artık sonuca ulaşacak. Cep uydumuz tasarlandı, rokete entegrasyonu sağlandı ve şu anda fırlatılmayı bekliyor" dedi.

Bu tür uyduların etkin kullanımını bütün dünyada olduğu gibi görmeye başlayacaklarını bildiren Ekmekçi, "Burada sağlanacak başarı, ekibimize ve şehrimize yeni ufuklar açacaktır, bunu heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

(AA)


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