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Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk motosikletli kadın acil tıp teknisyeni (ATT) olma gururunu yaşayan 30 yaşındaki Gülyazı Aydın, araçların giremediği noktalara ulaşarak hayat kurtarıyor.

Çocukken babasının sahip olduğu motosiklete binen ve bunu bir tutkuya dönüştüren Aydın, 2007 yılında hep ilgi duyduğu sağlık hizmetlerinde ATT olarak göreve başladı.

Türkiye'de bir ilk!

Çocuk yaşlardan beri sahip olduğu tutkusu nedeniyle Sağlık Bakanlığının motosikletli ambulans projesine dahil olmak için dilekçe veren Aydın, onayın ardından Antalya'da bir haftalık sürüş eğitimini tamamladı.
Aydın, zorlu eğitimin ardından 3 yıl önce başladığı motosikletli ambulans ATT'liğini başarıyla sürdürüyor.
Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılından beri 112 Acil Sağlık Servisi'nde ATT olarak görev yaptığını anlattı.
İlk işe başladığında müdürlükte büyük bir motosiklet bulunduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
"Ben 'Bunu kullanacağım' dediğimde çevredekiler 'Kullanamazsın' dedi. Kadın gücüne göre ağır olacağını söylemişlerdi. Ben de 'Kullanırım' demiştim. Sağlık Bakanlığımız Eskişehir Sağlık Müdürlüğüne motosiklet ambulans gönderince bu görevi üstlenmek için başvuruda bulundum. Uzun bir süre motosikletçi artçı olarak çalıştım. İkinci motosiklet gelince Antalya'daki bir haftalık eğitimin ardından kendi kullandığım ambulans motosikletim oldu. Eğitimlerde çok düştüm. Yerden kalkıp, görevime sarıldım. İmkansız sadece biraz zaman alır. İsteyen herkes bunu yapabilir. Çocukluğumdan beri sağlık hizmetleriyle de ilgiliydim. Motosiklete de adeta aşığım. Sevdiğim iki unsur birleşince işime daha tutkuyla sarılıyorum. Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si olmanın gururunu yaşıyorum. Vaka yerine gittiğimde kaskı çıkarttığım anda kadın olduğumu görenler şaşırıyor. Alkışlayanlar, destekleyenler ve fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor."
Aydın, ulaşımın zor ve insan trafiğinin yoğun olduğu merkez bölgelerde vakalara müdahale ettiğine değinerek, müdahalenin ardından hastaneye gitmesi gereken kişilerin ambulansla nakillerini sağladığını söyledi. 700 CC'lik motosikletinin yaklaşık 200 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ifade eden Aydın, "Artçı ve tıbbı malzemelerle motosikletin ağırlığı 300 kilograma çıkıyor. Güvenlik konusuna çok dikkat ediyorum. Özel motosiklet kıyafetlerini giyip, kaskımı takıyorum. Vakaya çıkarken koruyucu ekipmanlarım olmadan hareket etmiyorum." diye konuştu. Aydın, eşi ve 9 yaşındaki oğlu Umut'un motosikletli ATT olması konusunda kendisine büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Acil tıp teknisyeni Motosiklet

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