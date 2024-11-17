Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğuydu! Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu olan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çığ'ın kızı Esin Çığ "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yazarı olduğu Kaynak Yayınları'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, bilim dünyasına, öğrencilerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.