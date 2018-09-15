Türkiye’nin ilk MI STORE'u açılıyor

16 Eylül Pazar günü 13.00’te VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katında açılacak olan yetkili Mi Store ’da Xiaomi’nin 160’tan fazla ürün seçeneği tüketicilerin beğenisine sunulacak. Xiaomi’nin yönetim ekibinde yer alan Çinli yöneticiler de Xiaomi ürünleri ile ilgili tüketicilere bilgi verecekler.

Yetkili Mi Store ’dan 1.000 kişiye Mi Tişört hediyesi



Açılış gününde pek çok sürpriz de yetkili Mi Store ziyaretçilerini bekliyor olacak. Yetkili Mi Store’dan 1000 kişiye Mi Tişört hediye edilirken açılış öncesinde kendilerinin fotoğrafını çekip #mistoreistanbul ve #EVOFONE etiketleri ile paylaşan ve bunu imza duvarında gösteren ziyaretçilere Mi markalı sürpriz hediyelerin yanı sıra ralli heyecanıyla dolu Taxi Drive kazanma hakkı tanınacak.

Açılışa özel indirim seçenekleri



Yetkili Mi Store’un ilk ziyaretçileri, farklı ürün gruplarında yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 30 gibi indirim fırsatlarından da yararlanabilecek. Ayrıca açılışa farklı hediyeler de ziyaretçiler ile buluşturulacak.

Yetkili Mi Store açılışı ile birlikte Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 8 akıllı telefonlar satışa sunulacak