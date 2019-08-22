Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup tarafından 2 buçuk yılı aşan AR-GE çalışmasının ardından hazırlanan Türkiye’nin ilk yerli sivil zırhlı aracı görev başında. Dünyada zırhlı araçlar kategorisinde tek olma özelliğine sahip Adba isimli özel sivil zırhlı araç, hem sivil hem askeri kullanıma uygun şekilde tasarlandı. Zırh delici mermi ve mayınlara karşı yüksek derecede koruma sağlayan sivil hayalet, 18 ton ağırlığa sahip. 24 +1 ve 22+ 1 yolcu kapasiteli iki model olarak hazırlanan özel araç, 140 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.

Dışarıdan sivil turist otobüsü izlenimi veren otobüsün içine girildiğinde tamamen askeri bir araç şekline büründüğünü kaydeden Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, “Poli Karbon ile kaplı camların arkasında zırhlı camlar vardır. Hemen altında dışarıdan olabilecek saldırı durumuna karşı açılabilir atış mazgalları var. Bunlar sayesinde güvenlik personelimiz herhangi bir saldırıya cevap verebilsin. Mayın koltuklarımızın herhangi bir patlamada personeli ayağa kaldırıp sarsıntıyı minimuma iletir. Bu tip yaralanmayı önlemek amacıyla konulmuştur. Basınç çok ciddi bir olay bu nedenle koltuklar hafifi yukarı hareket eder. Tavan ve arka tarafta iki adet çıkış kapımız var. Bunlar dünya standardı büyüklüğündedir. Personelin rahatça çıkabileceği büyüklüktedir. Zırhlı camlarımızın koruması çok yüksek. Bu camları normal camlar yerine poli karbonla kaplıyoruz. Bunların darbe emme özelliği var. Yanmama özelliği var. Yanıcı madde zarar vermiyor camlara. Normalde inşaat balyozu ile vurabilirsiniz cama inşaatın kolonu yıkılır ama bu cam zarar görmez" dedi.