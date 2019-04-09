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Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Adana’da bu yıl 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na toplam 1,5 milyon kişinin katıldığı, 3 gün süren etkinliklerde kent ekonomisine 100 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.

'Nisan’da Adana'da' sloganıyla bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında 7’nci kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, kent dışından gelen 250 bin civarında yerli ve yabancı turist ağırladı.

Turistlerin ziyareti nedeniyle Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay’daki tüm oteller dolarken ek otobüs, tren ve uçak seferleri konuldu.
Ünlü sanatçıların yer aldığı açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, kostümlü gösteri grupları korteji, motorize ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, motosiklet senfonisi, Türk Riders, VosFest ile Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurtiçi ve yurtdışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu ve çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club başta olmak üzere etkinlikler düzenlenirken, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da renkli karnaval programında yer aldı.
Kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere ve büyük karnaval kortejine Almanya, Tayland, Kanada, Hindistan ve ABD’den çok sayıda turist katıldı.
Etkinliklere 1.5 milyon kişi gelirken, kent ekonomisine 100 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.
Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalının fikir babası Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, önümüzdeki yıl karnavalı 3-4 haftaya yaymak için çalışacaklarını dile getirdi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana Portakal Çiçeği Karnavalı

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