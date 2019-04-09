Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Ünlü sanatçıların yer aldığı açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, kostümlü gösteri grupları korteji, motorize ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, motosiklet senfonisi, Türk Riders, VosFest ile Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurtiçi ve yurtdışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu ve çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club başta olmak üzere etkinlikler düzenlenirken, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da renkli karnaval programında yer aldı.