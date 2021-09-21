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Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’ye yoğun ilgi

21.09.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ilk uçan arabası "Cezeri" TEKNOFEST 2021'de görücüye çıktı. Baykar'ın geliştirdiği uçan araba, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’ye yoğun ilgi

Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST 2021’de katılımcılarla buluştu.

Uçan araba cezeri

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Böylece daha önce 2019 yılında gerçekleşen TEKNOFEST’te tanıtılan uçan araba bugün başlayan TEKNOFEST’te de görücüye çıkmış oldu.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK! PEKİ NE ZAMAN YOLLARA İNECEK?

Uçan arabanın gelecekte trafik sıkışıklığının önlenmesine, şehir içi ulaşımın kolaylaşmasına katkıda bulunması öngörülüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği uçan arabanın 10 - 15 yıl içinde yollara inmesi bekleniyor.

Uçan araba cezeri-1

"BİLİM KURGU FİLMLERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ ARAÇLARA BENZİYOR"

TEKNOFEST’i ziyaret eden Göksel Yaman isimli vatandaş uçan arabayla ilgili olarak ‘’Uçan araba ‘Cezeri’ oldukça ilgimizi çekti. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz araçlara benziyor. Kullanılmaya başlandığında trafik sorununa çözüm olabilir ve hayatı kolaylaştırır. Yerli firmalarımızın böyle teknolojiler geliştirmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum’’ dedi.

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(İHA)

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