Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’ye yoğun ilgi

Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST 2021’de katılımcılarla buluştu.

Böylece daha önce 2019 yılında gerçekleşen TEKNOFEST’te tanıtılan uçan araba bugün başlayan TEKNOFEST’te de görücüye çıkmış oldu.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK! PEKİ NE ZAMAN YOLLARA İNECEK?

Uçan arabanın gelecekte trafik sıkışıklığının önlenmesine, şehir içi ulaşımın kolaylaşmasına katkıda bulunması öngörülüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği uçan arabanın 10 - 15 yıl içinde yollara inmesi bekleniyor.

"BİLİM KURGU FİLMLERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ ARAÇLARA BENZİYOR"

TEKNOFEST’i ziyaret eden Göksel Yaman isimli vatandaş uçan arabayla ilgili olarak ‘’Uçan araba ‘Cezeri’ oldukça ilgimizi çekti. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz araçlara benziyor. Kullanılmaya başlandığında trafik sorununa çözüm olabilir ve hayatı kolaylaştırır. Yerli firmalarımızın böyle teknolojiler geliştirmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum’’ dedi.

(İHA)

