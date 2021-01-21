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Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını olmuştu! Uğur Acar'ın 9 yıl sonraki görüntüsü

21.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını olmuştu! Uğur Acar'ın 9 yıl sonraki görüntüsü

2012'de Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatının üzerinden 9 yıl geçti. Nakil yapılan Uğur Acar ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan bir araya gelip pasta kesti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni bir hayata 'merhaba' diyen Uğur Acar, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ziyaret etti.

ŞU ANKİ DURUMU GAYET İYİ

Uğur Acar'ın Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirdiği ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan, 9 yılın hızlı ve güzel geçtiğini söyleyerek, "Uğur Acar'ın şu anki durumu gayet iyi. Kendisine de iyi bakıyor. Önemli olan bu tür hastaların çok dikkatli, özenli hareket etmeleri, özellikle bu korona gibi sıkıntılı zamanlarda dikkat edilmeli. Bilinçli bir hasta zaten kendisi. Akdeniz Üniversitesi'nde çalışıyor Uğur. Bu vesileyle Uğur'un yüzünü de özel hayatını da çok yakından takip edebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha nice sağlıklı on yıllar diliyorum Uğur'a. İnşallah yüzüyle istediği gibi güzel bir hayat geçirir" dedi.

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Yüz, kol, rahim nakli gibi ameliyatların hayat kalitesini artıran ameliyatlar olduğunu ve çok komplike oldukları için her gün yapılacak ameliyatlar olmadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

"Yüz nakli bekleyen hasta sayısı çok olmamakla beraber kol nakli bekleyen hasta çok fazla. Özellikle donör sayısına göre bekleyen hasta sayımız çok fazla. İnsanlar yakınlarında olmadan bunun önemini ve zorluklarını kavrayamıyor. Bu nakiller hem kişinin hem de çevresindeki insanların hayat kalitesini oldukça artıran ve onları manevi anlamda hayata bağlayan ameliyatlar. İnşallah insanların organlarını, uzuvlarını, yüzlerini bağışlamasıyla yavaş yavaş bazı insanların hayatları değişecek."

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'UĞUR İLE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 9 YILI TAMAMLADIK'

Prof. Dr. Ömer Özkan ise, "Uğur artık bizim bir personelimiz ve bundan 9 yıl önce bir serüvene başlamıştık. Sağlıklı bir şekilde 9 yılı tamamladık. İnşallah bundan sonra da nice 9 yıllar diliyoruz. Allah ona uzun, sağlıklı, mutlu bir ömür versin inşallah" dedi.

'AÜ MENSUBU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Uğur Acar ise Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Dokuz yılın geride kaldığını belirten Acar, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bu sürede Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ve rektörlük kısmında görev aldım. Burada olmam de tedavim için önemliydi. Hocalarıma ve doktorlarıma yakın olmam benim için önemliydi. Yüz naklini ilk duyduğumda on yıl sonrasını düşünmek insanın içinde farklı duygulara sebep oluyor. Yüz nakli olduğum ve Akdeniz Üniversitesi'nin bir mensubu olduğum için çok mutluyum. Akdeniz Üniversitesi ailesine, doktorlarına ve çalışanlarına bütün ferdine teşekkür ediyorum. Çünkü ben Akdeniz Üniversitesi'nde olmaktan mutluyum."

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Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da katılımıyla Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ile birlikte dokuzuncu yıl anısına pasta kesildi.

(DHA)

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