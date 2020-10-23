HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'nin internet hızı belli oldu!

Türkiye'nin internet hızı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

207 ülkenin yer aldığı ve en yüksek internet hızına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı listede, 85.02 megabit indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü.

Türkiye'nin internet hızı belli oldu!

Medya takip kurumu Ajans Press’in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 207 ülkenin yer aldığı ve internet hızının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu.

TÜRKİYE İNTERNET HIZIYLA 102'NCİ SIRADA

Böylelikle 5.27 megabit (mb) indirme hızıyla Türkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı kaydedilirken, 85.02 mb indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü. Tayvan’ın sahip olduğu indirme hızıyla yüksek çözünürlükteki bir filmi 8 saniyede indirebildiği belirlendi.

EN YAVAŞ İNTERNET HANGİ ÜLKEDE?

Tayvan’ı indirme hızı ile takip eden diğer ülkeler de 70,86 mb ile Singapur, 67,46 mb ile Jersey, 55.18 mb ile de İsveç, 49.19 mb ile Danimarka, 42.77 mb ile Japonya, 41.69 mb ile Lüksemburg, 40.21 mb ile Hollanda, 38.85 mb ile İsviçre, 38.73 mb ile de San Marino ilk on içerisinde yer aldı. İnternet hızında geride kalan ülke ise 0.38 mb hızla Yemen olarak kayıtlara geçti. ABD listenin 15. sırasında yer edinirken, Birleşik Krallık ise 34 sırada yer aldı.

UZAKTAN EĞİTİM VE 5G DAMGA VURDU

İnternet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de incelendi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl internet ile alakalı basına 131 bin 776 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 43 olarak saptandı. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise, uzaktan eğitimde yaşanan problemler ve 5G ile alakalı yapılan çalışmalar en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Samsung'un yeni katlanırı nasıl olacak? İşte ilk bilgilerSamsung'un yeni katlanırı nasıl olacak? İşte ilk bilgiler
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri için ilginç tahminler!
Samsung'un yeni katlanırı nasıl olacak? İşte ilk bilgiler
iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir
iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir
Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçti: Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı ile liderliği aldı!
Dün tanıtıldı, hemen teste girdi! Bakın kaç puan aldı?
SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti
SpaceX'ten Starlink uyduları için sürpriz karar
Doğal gazla çalışan yeni Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı! İşte özellikleri
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
AirPods Studio'ya şimdiden rakip: Huawei FreeBuds Studio tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
AirPods Studio'ya şimdiden rakip oldu! İşte özellikleri, fiyatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.