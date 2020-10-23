Türkiye'nin internet hızı belli oldu!

Medya takip kurumu Ajans Press’in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 207 ülkenin yer aldığı ve internet hızının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu.

TÜRKİYE İNTERNET HIZIYLA 102'NCİ SIRADA

Böylelikle 5.27 megabit (mb) indirme hızıyla Türkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı kaydedilirken, 85.02 mb indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü. Tayvan’ın sahip olduğu indirme hızıyla yüksek çözünürlükteki bir filmi 8 saniyede indirebildiği belirlendi.

EN YAVAŞ İNTERNET HANGİ ÜLKEDE?

Tayvan’ı indirme hızı ile takip eden diğer ülkeler de 70,86 mb ile Singapur, 67,46 mb ile Jersey, 55.18 mb ile de İsveç, 49.19 mb ile Danimarka, 42.77 mb ile Japonya, 41.69 mb ile Lüksemburg, 40.21 mb ile Hollanda, 38.85 mb ile İsviçre, 38.73 mb ile de San Marino ilk on içerisinde yer aldı. İnternet hızında geride kalan ülke ise 0.38 mb hızla Yemen olarak kayıtlara geçti. ABD listenin 15. sırasında yer edinirken, Birleşik Krallık ise 34 sırada yer aldı.

UZAKTAN EĞİTİM VE 5G DAMGA VURDU

İnternet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de incelendi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl internet ile alakalı basına 131 bin 776 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 43 olarak saptandı. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise, uzaktan eğitimde yaşanan problemler ve 5G ile alakalı yapılan çalışmalar en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

İHA

