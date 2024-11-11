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  4. "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasına DMM'den yalanlama

"Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasına DMM'den yalanlama

11.11.2024 17:34
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasına DMM'den yalanlama

DMM'den, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır.

Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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