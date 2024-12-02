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  4. Türkiye'nin iyi haber beklediği kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı: Ablasının peşinden denize böyle atlamış

Türkiye'nin iyi haber beklediği kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı: Ablasının peşinden denize böyle atlamış

02.12.2024 16:50
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Türkiye 10 gün önce İstanbul'da denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve Velat Can kardeşlerden iyi haber bekliyor. Endişeli bekleyiş sürerken kardeşlerin kameraya yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kardeşlerin peş peşe denize düştüğü korku dolu anlar yer aldı. Bu arada iki kardeşi bulmak için hem balık adamlar hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı dalış yaptı.

Ayağı kayan abla denize düştü, onu kurtarmak isteyen kardeşi de peşinden atlayınca ikisi birlikte kayıplara karıştı! Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım'da meydana gelen ve Türkiye'yi endişeye sürükleyen olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.

DENİZE DÜŞTÜKLERİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Aşiyan Sahil’de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe Can (29) 'ı gören kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe Can’ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can’ın denize atladığı görülüyor.

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ARAMA ÇALIŞMALARINA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDAN DESTEK

Balık adamlar denize dalarak iki kardeşi bulmaya çalışırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekat Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi.

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Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı.

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KARDEŞLERİN KUZENİ: ÇALIŞMALARIN GENİŞLETİLMESİNİ İSTİYORUZ

Bu arada iki kardeşin yakınlarının Aşiyan Sahili'ndeki bekleyişi devam ediyor. Arama çalışmalarını takip eden kayıp kardeşlerin kuzeni Murat Can, “Yetkililer çalışmalarına devam ediyorlar fakat herhangi bir neticeye ulaşamadılar. Biz, aile olarak şu anda son derece perişan durumdayız. Çalışmalarda sonuca varılması için biraz daha genişletilmesini istiyoruz. Yetkililerden rica ediyoruz, evet çalışma şu anda var ama neticeye ulaşılması için biraz daha genişletilmesini istiyoruz. Hava şartları da gün geçtikçe bozuluyor. Şartlar daha da zorlaşmadan neticeye ulaşılırsa en azından acı biraz hafifletilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Olay, 23 Kasım Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, fotoğraf çekmek isteyen Ayşe Can (29) dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can (23) da denize atladı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu.

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Haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer deniz kardeş
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