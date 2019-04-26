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Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin bir numaralı brövesine sahip pilot Mehmet Fesa Evrensev’in Atatürk Havalimanı’nda askeri apronda yer alan düzlükten havalanmasına kadar dayanan Pilotlar Günü’nün Türkiye'de başlangıç tarihi 26 Nisan 2000 yılı. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bu özel günde Türk kadın pilotlarını hatırlamaya ne dersiniz?

Sosyal medyadaki Türk kadın pilotlar fenomen oldu. İşte takipçi sayıları 400 bine kadar çıkan yabancı kadın pilotların da olduğu o liste...

Aşkım Pelin Öner 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.
Eser Aksan Erdoğan Boeing 737 pilotu takipçi sayısı 95 bini aştı.
Pınar Aktuğ sosyal medyada takipçi sayısı 30 bine yaklaşıyor.
Ece Korkmaz sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 29 bin 500
Yağmur Yılmaz Sarıoğlu takipçi sayısı en fazla kadın pilot. Hesabını 230 bin kişi takip ediyor.
Ebru Ünsal'ın sosyal medyada 20 bine yakın takipçisi bulunuyor.
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