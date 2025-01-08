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  4. Türkiye'nin kanını donduran gençler tutuklandı: Sağır ve dilsiz çocuğa işkence başlarını yaktı

Türkiye'nin kanını donduran gençler tutuklandı: Sağır ve dilsiz çocuğa işkence başlarını yaktı

08.01.2025 10:30
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08.01.2025 10:30
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14 yaşındaki sağır ve dilsiz çocuğa tüyler ürperten işkence görüntüleri sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da sahne bulan işkence görüntülerinin faili olan 17 ve 20 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Tehditten de geri durmayan şüphelilerle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Esenyurt'ta F.D. (20) ve F.K. (17) isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz bir çocuğu internet kafede darbetmiş, o anları kaydederek çocuğun ağabeyine yollarken “Şikayet edersen sana da böyle yaparız" demişti. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOCUĞU İNTERNET KAFEDE SIKIŞTIRDILAR

Olay, 6 Ocak'ta Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. ve F.K. isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz çocuğu internet kafedeki boş bir odaya kapattı.

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DARBETTİLER, KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTILAR

Önce kablo ve sopayla çocuğu darbeden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı. Şiddet uyguladıkları anları ise 14 yaşındaki K.Ö.'ye cep telefonu kamerasıyla kaydettiren kişiler, görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek tehdit etti.

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AĞABEY TEHDİT VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ağabeyin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar olarak kabul eden Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gerçekleştiren F.D. ve F.K.'yı gözaltına aldı.

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TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İstanbul'da çocuklar arasında korkunç işkence İstanbul'da çocuklar arasında korkunç işkence

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
işkence
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