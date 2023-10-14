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Türkiye'nin kanını donduran görüntü! 13 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü: Cinayeti işleyen ise....

14.10.2023 16:32 | Son Güncelleme:
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Batman'da gelen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü! Boşanma aşamasındaki 36 yaşındaki Vahdettin Güneş, eşinin kardeşi R.G. ile yolda tartışmaya başladı. Olayların büyümesi üzerine R.G. eniştesi Güneş'i önce yumrukla darp etti ardından Güneş'e sopayla saldırdı. Yanındaki tabancasıyla 6 el ateş R.G. eniştesini ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Güneş hastanede hayatını kaybederken 13 yaşındaki çocuğu bütün bu anlara tanıklık etti. Korkunç dakikalar ise saniye saniye saniye kaydedildi.

Batman’da Vahdettin Güneş (36), boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G.(29) tarafından darbedilip, tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, Güneş’in 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldüğü ortaya çıktı.

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TARTIŞMA BÜYÜDÜ! CANİCE KATLETTİ

Olay, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi, 3531’inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darbedip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.G:’nin Güneş’e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü. Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş’in oğlu, R.G.’nin de yeğeni olduğu öğrenildi.

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R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. R.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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cinayet Batman

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