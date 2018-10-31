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Türkiye'nin kanını donduran sapık tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

Trabzon'da yaşanan taciz olayı Türkiye'nin kanını dondurdu. Ortahisar ilçesinde bir sapığın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının serbest bırakılmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun üzerine şahıs yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Türkiye'nin kanını donduran sapık tutuklandı

Bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen M.T, isimli şahıs durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan görüntüleri izleyen şahıslar şahsa bir ceza verilmemesine tepki gösterdi.

Serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından tutuklandı

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Sapık Trabzon

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