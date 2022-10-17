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Türkiye'nin kara lekesi olarak tarihe geçti! Erdoğan açıklayacak, Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

17.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türlü işkencelerle ön plana çıkan Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor. 12 Eylül darbesinden birkaç ay önce açılan ve yapılan işkenceler nedeniyle dünyanın en kötü şöhrete sahip on cezaevi arasında yer alan Diyarbakır Cezaevinin müzeye dönüştürülme kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Türkiye'nin kara lekesi olarak tarihe geçti! Erdoğan açıklayacak, Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Bartın'da meydana gelen maden faciası sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ziyaretini ertelemişti. Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde türlü işkencelerle ön plana çıkan Diyarbakır Cezaevinin müzeye dönüştürülme kararını açıklaması bekleniyor.

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NİHAİ KARAR VERİLDİ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Uzun süredir müze ya da kültür merkezine çevrilmesi için tartışmaları süren ve bu konuda belli bir hazırlık da yapılan Diyarbakır Cezaevi ile ilgili nihai karar verildi.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Erdoğan, bu kararı Diyarbakır gezisi sırasında açıklayacaktı ancak Bartın'da yaşanan maden felaketi nedeniyle bu gezi ertelendi. Erdoğan'ın yeni bir tarih belirledikten sonra Diyarbakır'a gitmesi ve bu gezi sırasında kararı açıklaması bekleniyor.

Müze kararının açıklaması sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, cezaevinin temsili anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a vermesi planlanıyor.

12 EYLÜL'DEN BİRKAÇ AY ÖNCE AÇILDI

Cezaevinin koğuşlarının bulunduğu bölümler, gezenlere burada yaşanan işkence ve insan hakları ihlallerini anlatacak şekilde düzenlenecek. Aynı zamanda vatandaş son 20 yıl içinde cezaevlerinin nasıl değiştiğini, insan hakları anlamında nereye gelindiğini de görme olanağı bulacak.

Diyarbakır Cezaevi'nin bulunduğu alan ve binalar çok büyük olduğu için bazı bölümler konferans salonu gibi amaçlarla da kullanılacak.

Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül darbesinden birkaç ay önce açıldı. Darbe ve sonrası dönemde yapılan işkenceler nedeniyle dünyanın en kötü şöhrete sahip on cezaevi arasında yer aldı. 1980-1984 yılları arasında gördüğü işkenceler nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise sakatlandı.

BİRÇOK KADIN TECAVÜZE UĞRADI

Diyarbakır, cezaevinde kalanların anlattıkları yaşananların ne kadar korkunç olduğunu kelimelerin bile anlatamayacağını ortaya koyuyordu. Elektrik verme, dışkı yedirmenin en sıradan işkence olarak kabul edileceği cezaevinde, birçok kadının da tecavüze uğradığı biliniyor.

'2 YIL BOYUNCA SU YÜZÜ GÖREMEDİK'

O dönem cezaevinde kalanlar arasında AK Partili eski milletvekili Orhan Miroğlu da bulunuyor. Daha önce yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşan Miroğlu, 2 yıl boyunca su yüzü görmediklerini, bahçedeki buzların kırılarak cama dönüştürüldüğünü ve kendilerinin çıplak olarak bunların üzerinde süründürüldüğünü aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan
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