Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 40 milyar dolar enerji ithal ettiği anımsatıldı.

Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yakın zamanda başka bir gemi ile rezerv arayacağı belirtildi.

Doğalgazın, Fatih sondaj gemisi tarafından 250 kilometrekarelik Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bölgede keşfedildiği kaydedilen haberde, söz konusu doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te kullanılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Bulunan rezervin 320 milyar metreküp olarak tahmin edildiği kaydedilen haberde, sismik verilerin daha fazla rezerv olabileceği yönünde olduğu, Türkiye'nin daha derin sondaj çalışmaları yapmayı planladığı ifade edildi.

Brüksel'den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Politico.eu, haberi, "Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti" başlığıyla yayınladı.

Haberde, keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve 2023 yılında doğal gazın kullanılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Haberde, benzer çalışmaların devam ettiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de hidrokarbon aramalarına hız verdiğine işaret edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile gerginlikler yaşadığına dikkat çekildi.

Doğal gaz rezervinin tahmini olarak 320 milyar metreküp olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin mevcut durumda enerji ithal ettiği anımsatıldı.

Haberde, Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz sahasını keşfettiğini açıkladığı bilgisi paylaşıldı.

320 milyar metreküp doğal gazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirtilen haberde, bölgede daha fazla rezerv olabileceği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışmaları sürdürdüğü, bunun Yunanistan'la gerginliğe neden olduğu anımsatıldı.

ALMANYA

Bild gazetesi Internet sitesinde, Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğalgaz keşfini Erdoğan’ın “Millet için yeni bir dönem” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Haberde Erdoğan’ın "Bugün ülke bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Allah bize çok kıymetli bir kapıyı açtı. Gemilerimiz, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. Bu işi tamamen yerli imkanlarımızla yürüttük." ifadeleri de okuyuculara aktarıldı.

Haberde Erdoğan’ın bölgedeki diğer buluntular için de ipuçlarının mevcut olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’da, "Türkiye, topraklarında büyük miktarda doğal gaz buldu." başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini ve bölgede diğer rezervlerin bulunduğuna dair de ipuçları olduğunu" söylediği aktarıldı.