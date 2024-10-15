Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlayınca kaçtı! MİT, El Kaideli teröristi yakalayıp getirdi

MİT'in çalışmaları sonucunda, İdlib şehrinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üsleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer alan El Kaide üyesi Ahmet Baykara tespit edildi.

TERÖRİST HEDEF LİSTESİNE ALINDI

TSK'ya yönelik daha birçok saldırı planladığı ortaya çıkarılan terörist, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı.

AFRİKA'YA KAÇTI

Ahmet Baykara, Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtı.

MİT YAKALAYIP GETİRDİ

MİT'in takibini sürdürdüğü Baykara, kaçtığı Afrika ülkesinde yakalanarak yurda getirildi. İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden terörist, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği diğer teröristleri açıkladı.

HAİN SALDIRILARDA ONUN PARMAĞI VARDI

El Kaide üyesi Baykara, 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye'nin Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır