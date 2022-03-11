Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği boşaltılıyor! Çalışanın elindeki detay dikkat çekti

Yoğun bombardıman altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehir içinde çatışmaların başlaması ihtimaline karşı Türk büyükelçiliğinin taşınması gündeme alınmıştı. Doğu kanadından çok sayıda kente giriş yapan Rus birlikleri, başkente ilerleyişlerini sürdürürken, Türkiye Ukrayna'da bulunan vatandaşları için tahliye çalışmalarını hızlandırırdı ve Kiev'den çok sayıda vatandaş ülkeye getirildi.

ELÇİLİK ÇALIŞANI ELİNDE ATATÜRK FOTOĞRAFIYLA ÇIKTI

Öte yandan yoğun bombardıman altında olan Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliği güvenli bölgeye geçme kararı aldı. Elçilik binasının boşaltılmasına karar verildi. Binanın boşaltıldığı esnada bir çalışanın eline aldığı Atatürk portresiyle binadan çıkış anı fotoğrafa yansıdı.





