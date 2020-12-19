Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya gideceklere uyarı! Karantina şartı getirildi

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna makamlarınca Kovid-19’un yaygınlığına göre ülkelerin kırmızı veya yeşil kategoriye alındığı, Türkiye’nin 18 Aralık itibarıyla kırmızı listede yer aldığı belirtildi.

Karar doğrultusunda Ukrayna’ya Türkiye’den seyahat edecek kişilerin, Türkiye yeşil kategoriye geçene kadar, 14 günlük karantina (izolasyon) uygulamasına tabi olacakları ve akıllı telefonlarına 'Vdoma' uygulamasını yüklemeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı. Ukrayna sınırından geçmeden (pasaport kontrolünden önce) son 48 saat içinde Kovid-19 PCR testi negatif olanların ise karantinadan muaf tutulacakları kaydedildi.

Karantina zorunluluğunun Ukrayna makamlarınca uygun görülecek bir yerde veya evde yerine getirilebileceği belirtilen açıklamada, 14 günlük karantinayı erken sona erdirmek için PCR testi yaptırılabileceği, ancak Ukrayna’nın Kamu Sağlık Merkezi’nin listesine dahil bulunmayan laboratuvarlarda verilen testlerin geçerli sayılmayacağı uyarısında bulunuldu.