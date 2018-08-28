Türkiye'nin konuştuğu çiftliğin çevresinde 'şarbon' paniği

ESK tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Buradan alınıp, başkentin Sincan ilçesi ile değişik yerlerine götürülerek, kurbanlık olarak kesimi yapılan 3 bin 959 büyükbaştan yaklaşık 50'si, şarbon nedeniyle telef olmaya başladı.

ÖRNEKLER İNCELEMEYE ALINDI

Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaştan örnekler alarak, incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Ahiboz ve Günalan mahalleleri arasında bulunan çiftlik, buralarda yaşayan besiciler ile mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahallelerde kendilerine ait yaklaşık 5 bin küçükbaş ve 5 bin büyükbaş olduğunu belirten besiciler, yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi. Günalan Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Gürol Yeşilada, hayvanlarına aşı yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gittiğini belirterek, şunları söyledi: