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Türkiye'nin konuştuğu cinayet! Televizyonu açanlar şaştı kaldı, Müge Anlı inanamadı: "Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar"

12.06.2024 13:37
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Türkiye'nin konuştuğu 'kıyma makinesi' cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç olayla ilgili Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli yeni açıklamalarda bulundu. Ekizli, "2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana 'Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar' dedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu cinayet! Televizyonu açanlar şaştı kaldı, Müge Anlı inanamadı: "Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar"

Kıyma makinesi cinayeti bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen korkunç cinayet iddiasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Programın yeni bölümünde Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli çarpıcı iddialarda bulundu.

"BENİ HARCAYAMADIN"

Mehmet Taşpınar'ın komşusu olduğunu, evlerinin tam karşısında oturduğunu söyleyen Hatice Ekizli, "Nasıl hatırlamazsın? Bunları susturabilirsin ama beni asla. Sen 2004 yılından tut, 2024'teyiz. Senin girdiğin, çıktığın her yeri biliyorum. Meydan burada, ben de buradayım. Bu beyefendiyi ben tanıyorum o beni tanımıyor. Güllü hanım beni gördü, soframa oturdu. Ayşe de yalan söylüyor. Sen ikisini güzel idare ettin. Bir bayanı harcayamadın. O da ben. Hani tanımıyordun beni?" ifadelerini kullandı.

"5 BİN TL VE İKİ KOÇUMU BUNA KAPTIRDIM"

"Bu fırıldak Müge hanım. 5 bin TL ve iki koçumu buna kaptırdım. Bizim evimiz burada, bizim Elif'in evi bir sokak yukarıda." diyen Hatice Ekizli'ye Mehmet Taşpınar, "Annenin koçlarını çalmadım. Nerede çaldım? 2004'te benim evimin karşısında oturuyor olabilirsin." şeklinde yanıt verdi.

Taşpınar'ın eski komşusu Ekizli ise "E hani beni tanımıyordun? Mehmet benim dükkanıma gelip sen soba silkelemedin mi? Baban yüzünden dövüşmedin mi? 'O kızın dükkanına gitmeyeceksin' diyen senin babandı. Senin iki yıl çalışmışlığın var sadece." diyerek tepki gösterdi.

"BABAM BENİ UYARDI: BUNUN DÜKKANINA GİTME"

Babasının doğru söylediğini dile getiren Mehmet Taşpınar, "2004 yılında gitme demiş. Benim babam tek kelimeyle 'Bu insanın dükkanına girmeyeceksin. Girersen benden yana hakkım size helal değildir' dedi." ifadelerini kullandı.

"ONUN EVİNE BEN GİRMEDİM"

Bunun üzerine araya giren Müge Anlı, "Keşke 4 çocuklu Ayşegül'ün de evine girmeseydiniz." derken, Taşpınar "Abla ben girmedim onun evine." şeklinde yanıt verdi.

Taşpınar'a bir kez daha cevap veren Müge Anlı, "Burada sanki laf oyunu yapıyoruz. Kadının evine dalmışsın, almışsın. Kadını da çoluğundan çocuğundan etmişsin. Bunun da evine girmişsin." dedi.

Mehmet Taşpınar ise tekrardan Ayşegül'ün evine girmediğini iddia etti.

"ANLATACAKLARINA ŞOK OLACAKSIN"

Müge Anlı'nın, "Murat'ın evine girmişsin ya." demesi üzerine Taşpınar, "Murat'ın evine bir kere vardım dedim. Bağlanacak olan kişi, beni petrolcü arkadaşımla görüştürsün. Üstelikte anlatacaklarına sen şok olacaksın Müge abla." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ŞOK OLMAYAYIM..."

Müge Anlı ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha da şok olmayayım. Kimi istiyor bağlanması için onu da ayarlayayım.

Önce hanımefendi bir konuşsun. 2004 yılından beri tanışıyoruz, babası benimle görüşmesini istemiyor demişsiniz. Ama 'O gelirdi benim dükkanıma' diye konuşmuşsunuz. Kadın bir şey saklamıyor. Sonra kayboldu ortadan birkaç defa. Güllü de zaten sana kızdı. 'Nasıl tanımıyorsun' dedi. Sen bu koyunlarında kime satıldığını biliyorsun Güllü. Mehmet Taşpınar ise koyunların satılmadığını iddia etti."


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Müge Anlı
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