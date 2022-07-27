HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son görüntüleri dikkat çekti! Sağlık durumunu Prof. Dr. Özkan anlattı: "Güzel olan şey..."

Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son görüntüleri dikkat çekti! Sağlık durumunu Prof. Dr. Özkan anlattı: "Güzel olan şey..."

27.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Bursa'da teyzesi Kamuran Pınar A.'nın çöplüğe çevirdiği evde 1 yıldır kilitli kaldıktan sonra baygın bir halde bulunan 9 yaşındaki C. M. A.'yı konuşuyor. Bulunduğunda saçları ve tırnakları uzamış haliyle görüntüsü yürekleri sızlatan C. M. A.'nın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri Prof. Dr. Özlenen Özkan paylaştı. C. M. A. hakkındaki olumlu gelişmeleri paylaşan Özkan'ın "Hiçbir zaman olması gerektiği kiloda olamayacak gibi duruyor" sözleri ise yürekleri bir kez daha dağladı.

Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son görüntüleri dikkat çekti! Sağlık durumunu Prof. Dr. Özkan anlattı: "Güzel olan şey..."

Türkiye onu baygın halde bulunduktan sonra çekilen, saçları ve tırnakları uzamış, bitkin haliyle tanıdı. Geçirdiği trajik süreçle tüm Türkiye'ye dram yaşatan C. M. A.'dan sevindiren haberler geldi! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, C. M. A.'nın 300 gram aldığını bildirdi. "Gözlerinde o korkuyu görmüyorum, kendisini daha güvende hissediyor. Her şey iyi gidiyor" diye konuşan Özkan'ın C. M. A.'ın yaşadığı beslenme geriliğine değinerek "Hiçbir zaman olması gerektiği kiloda olamayacak gibi duruyor" açıklaması ise yürek burktu. Öte yandan Özkan "Güzel olan şey" sözleriyle C. M. A.'nın verilen bütün gıdaları sonuna kadar tükettiğini aktardı.

1

ANNESİNİN YANINDAN ALINDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan C. M. A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Kamuran Pınar A. ifadesinin ardından tutuklanırken, C. M. A. ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

2

"BİRBİRİMİZE ALIŞTIK"

Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 gündür tedavi gören C. M. A.'nın sağlık durumuyla ilgili şunları anlattı:

"Bize tekerlekli sandalyeyle getirmişlerdi. Çok halsiz ve kan değerlerinde sıkıntılar mevcuttu. Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Her gün tartılıyor. Daha ürkek ve korkak. Şu an için birbirimize alıştık, o bize alıştı. Zaten çok kalabalık bir kadro, üzerine titizlikle titriyor. Şu anda bir çocuk ve insan için önemli olan şey, kendini güvende hissetmesi ve korkmaması. Gözlerinde o korkuyu görmüyorum, kendisini daha güvende hissediyor. Her şey iyi gidiyor."

3

"CİDDİ BİR BESLENME GERİLİĞİ OLMUŞ"

C. M. A'nın ağırlıklı olarak protein ağırlıklı beslendiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Beslenme geriliği olduğu için bizim gibi yemek yemiyor. Daha özel bir şekilde diyet rejimi hazırlanması gerekiyor. Kalori hesapları yapılıyor. Çok fazla verilmiyor. Çok hızlı yüklenmiyor, çünkü bazı sendromlar ortaya çıkıyor. Çok dikkatli bir şekilde kalorisi, yağı, protein oranları hesaplandı. O şekilde veriliyor. Güzel olan şey, verilen bütün gıdaları sonuna kadar tüketiyor. Bu da onun ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Bu hem psikiyatrik hem de medikal olarak çok önemli. Onu gayretli görmek bizi mutlu ediyor. Arada ufak tefek kilo kayıpları olabilir çünkü sıcak havada insanlar terliyor. Bunlar da metabolizmayı değiştiriyor. Yavaş yavaş kilo alacak. Hiçbir zaman olması gerektiği kiloda olamayacak gibi duruyor. Çünkü uzun sürede ciddi bir beslenme geriliği olmuş. İnşallah beklediğimiz yere varırız."

rektor-ozkan-cem-muhammetin-kan-degerlerini-biraz-toparladik-300-gram-aldi_4708_dhaphoto2

"ELİNİZİ ATTIĞINIZDA SADECE KEMİK GELİYOR"

Kan değerlerinin geldiği güne göre daha iyi olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan şöyle devam etti:

"Ancak kalpte hala istediğimiz yerde değiliz. Çünkü besin her şeyimiz. Uygun beslenme çok önemli. Ciddi manada kas kaybı mevcut. Elinizi attığınızda sadece kemik geliyor. Bu anlamda belki onlar da eski seviyesine ulaşmayacak seviyede. Bunun için gayret ediliyor. Hala yatakta çok ciddi bir hareketi yok. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz."

rektor-ozkan-cem-muhammetin-kan-degerlerini-biraz-toparladik-300-gram-aldi_4708_dhaphoto3

"HİÇ OKULA GİTMEMİŞ"

Hem medikal hem de psikolojik destek sağlandığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunun için uzun zamanı var. Öncelikle doktorlarına güvenmesi gerekiyor. Doktorlarını sevmesi gerekiyor. Sonraki süreçte tedaviye devam edecek. Odasında bir sürü oyuncağı var, çok mutlu. Benden hiçbir isteği olmadı. Okul durumunu sordum. Hiç okula gitmemiş. Okul dünyasını merak ediyor. Şu an için en çok istediğim şey, bir an önce okul ortamını görmesi. İnşallah çok başarılı olur. Topluma bir kazanç olur" dedi.

rektor-ozkan-cem-muhammetin-kan-degerlerini-biraz-toparladik-300-gram-aldi_4708_dhaphoto4

"HERKESİN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ"

C. M.'nin devlet koruması altında olduğu hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan sözlerini şöyle noktaladı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler'den memur arkadaşlarımız refakat ediyor. Sonraki süreci biz de bilmiyoruz. İnşallah en hayırlısı olur. Devlet bu çocuğu sahiplenirse, maddi olarak hiçbir sorun yok. Fakat manevi olarak herkesin desteği çok kıymetli."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat, kavgayı ayırmak için araya giren arkadaşını öldürdüAvukat, kavgayı ayırmak için araya giren arkadaşını öldürdü
Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"
Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildiSosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Otobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Otobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

İlginizi Çekebilir

Kıyafetinden dolayı mağazadan atıldı! “O kadar ateşliyim ki...”

Kıyafetinden dolayı mağazadan atıldı! “O kadar ateşliyim ki...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.