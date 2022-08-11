Türkiye'nin konuştuğu 'Deterjan Pazarı' vurgununda yeni gelişme! Binlerce kişi mağdur olmuştu! Şirketin kurucusu Süleyman Kocabaş ilk kez konuştu

Türkiye'nin gündemine oturan ve binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlikbank ve Thodex gibi dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Süleyman Kocabaş'ın kurduğu ve ünlü isimlerle reklamını yaptığı 'Deterjan Pazarı' adlı saadet zinciri iddiaya göre çöktü ve sahibi de sırra kadem bastı. Öte yandan yaşananlar sonrası çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

MAĞDURLAR OFİS ÖNÜNDE TOPLANDI

On binlerce kişinin mağdur olduğu skandalda elde edilen gelirin 500 milyon liradan fazla olduğu belirtildi. Yaşanan son gelişmelere göre mağdurlar, "Deterjanpazarı com"un Ankara'daki ofisinde toplanırken, şirketin kurucusu Süleyman Kocabaş ise çıkan haberler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadan uzun bir açıklama yapan ve süreci anlatan Kocabaş, şunları söyledi:

Dün ve bugün kaçtığımla ilgili bir şeyler çıkmış. Şunu size net olarak ifade etmek istiyorum. "Deterjan Pazarı"ndan benim bedenim ancak mezara giderse yok olur. Biz her zaman şirketin başındaydık ve olacağız. Kimsenin tereddütü olmasın.

"FABRİKA KURDUM"

Bizim halka yaptırdığımız işten çok daha büyük fabrika kurdum. 280 kişi istihdam ettim, depolarımda yığılı malzeme var. Böyle bir pozisyonda 'Halkın emeğine, yaptırdığı işe karşılık bu ödemeleri yapmadı kaçtı' gibi bir şey bizi tamamen geriletiyor. Olduğumuz pozisyondan daha alt bir pozisyona düşünüyor. Ancak bedenim toprağa girerse şirketin başından ayrılmış olurum.

"ÜZERİMİZDE YOĞUN BASKI VAR"

Ödemelerle ilgili, dün itibarıyla bayramdan önceki ödemeleri yapacağımızla ilgili söz verdim. Neden ödemeleri yapamıyoruz, neden sözleri yerine getiremiyoruz? Şu an itibarıyla üzerimizde çok yoğun bir baskı var. Belirli bir grup, bazı organizasyon yapıp haber çıkartıyor.

SUÇU, ÇIKAN HABERLERE ATTI

Ben pazartesi günü yüklü miktarda para döngüsü yapıp ödeme yapacakken, çıkan haberler ve sosyal medyada çıkanlar nedeniyle kapılar kapanıyor. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece bu süreç olumsuz olacak. Bu mevzular devam ettiği sürece şirket bir şey satamaz duruma geliyor. Dolayısıyla malzeme satmazsak ödeme yapamıyoruz. İki aydır hiçbir şey satamıyorum. Bu olaylar yüzünden hiçbir iş yapamıyorum.

'ÖDEME YAPAMACAĞINI' SÖYLEDİ

Süreç şöyle devam edecek. Öyle bir noktaya geldik ki; elimdeki ürünü satamıyorum, işimi yapamıyorum. 10 günden beri baskı altındayız. Belirli kitle üzerinden oluyor. Şu noktada yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Ödemelerle ilgili bizim önümüzdeki süreci ertelemem gerekiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemiyor. Yarından itibaren normal işimize devam edeceğiz.

MAĞDURLARI 'MANTIKLI OLMAYA' DAVET ETTİ

Herkes oyuna geliyor. Belirli bir grup halkı dolandırdığımızı söylüyor. Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olmaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; 2 aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi.

ÖDEMELER İÇİN SÜRE İSTEDİ

Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Bekleyen bekleyecek, beklemeyenle de artık hır-gür edeceğiz, yapacak bir şey yok. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma internet sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu.

Şirket önceleri bu parayı 30 günde geri ödüyordu. Ancak bir süre sonra vadeler 60 ve 95 güne çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlatan notlar yazmaya başladı. Ayrıca şirketin telefonlarına ve WhatsApp hattına da ulaşılamıyordu. Şirket önce dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğu yolunda açıklama yaptı.

Ancak dün itibarıyla şirketin internet sitesi kapandı. Sadece Instagram sayfası açık. Orada da şirketin Kahramankazan’daki fabrikasında 14 Ağustos’ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş’ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor. Süleyman Kocabaş şu an ortada yok. Mağdurlar sosyal medyada oluşturduğu gruplarda Kocabaş’ın kaçmış olabileceğini belirtiyor.

"Deterjanpazarı Com" firmasının Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde bulunan fabrikası önünde mağdur oldukları iddiasıyla yüzlerce vatandaş toplandı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma yaşandı.

