HABER

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye dün Arnavutköy'de atık kağıt toplama arabasının içinde elinde kalem ve kitap ile görüntülenen küçük çocuğu konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

O görüntülerdeki kız çocuğu, 11 yaşındaki Halime Cuma. Annesi, babası ve 6 kardeşiyle Arnavutköy İslambey Mahallesi'ndeki evde oturuyor. Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak 1 yıl önce Türkiye'ye gelen ailesinin geçimini 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma atık kağıt toplayarak sağlıyor. 7 kardeş içinde sadece 7 yaşındaki Hamide okula gidiyor.

ek-bilgi-ve-fotograf--kucuk-cocugun-atik-kagit-toplama-arabasinin-icinde-kitap-aski_6955_dhaphoto4

“OKUMAYI VE OKULA GİTMEYİ ÇOK İSTERİM"

Evin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki Halime okula gitmiyor. Halime, babasının evde tek çalışan olduğunu belirterek ona yardım etmek için kağıt toplamaya çıktığını söylüyor. Arnavutköy'de bir çöp konteynerinin hemen yanındaki kağıt toplama aracının içinde bir boyama kitabını incelediğini belirten küçük Halime, “Okumayı, okula gitmeyi çok isterim ancak şu durumda gidemem. Babam yanında olmam için zorlamıyor beni. Ben severek gidiyorum. Çünkü babama yardım etmek istiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok seviyorum. Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor. Ben de evde oturmaktan dolayı çok sıkılıyorum ve babama yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ek-bilgi-ve-fotograf--kucuk-cocugun-atik-kagit-toplama-arabasinin-icinde-kitap-aski_6955_dhaphoto3

“YARDIM BEKLENTİMİZ SADECE ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN"

1 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden göç ederek İstanbul'a geldiklerini belirten 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma, evin geçimini atık kağıt toplayarak sağladığını belirtti . Abdülrezzak Cuma, "Durumumuz ortada ancak bizler şikayet etmiyoruz. Sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Yardım etmek isteyenler hayırseverleri duyuyoruz. Bizim yardım beklentimiz sadece ve sadece çocuklarımızın eğitimi için olur" şeklinde konuştu.

ek-bilgi-ve-fotograf--kucuk-cocugun-atik-kagit-toplama-arabasinin-icinde-kitap-aski_6955_dhaphoto5

DHA

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
BM yardım konvoyu Suriye’ye geçtiBM yardım konvoyu Suriye’ye geçti
Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklarPosta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kağıt toplama öğrenci

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

FETÖ'nün kritik davasında karar! Sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün kritik davasında karar! Sanıklara ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.