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Türkiye'nin konuştuğu CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz'a bir şok daha!

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, kesin ihraç talebiyle ikinci kez Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'Ne yaparsan yap, istifa etmiyorum. Tarih seni yargılayacak' diyen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında 'Kendisi disipline verildi, yorum yapmam etik olmaz' ifadelerini kullanmıştı.

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ’ın “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ile “Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak” fiileri nedeniyle “Gruptan kesin çıkarma cezası” ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Türkiye’nin Nabzı programına katılan Yılmaz, programda, “Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur’an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun” demiş, sözlerin ardından Yılmaz disipline sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya Öztürk Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ADAMSIN KILIÇDAROĞLU...
Birçok edebi eser ve filmi insanımız ASIL DİLLERİNDEN OKUMAK İÇİN O DİLİ ÖĞRENİP OKURKEN, Kişinin ebedi hayatını içine alan bir ibadetin cihanşumül davetinin ne anlama geldiğini bilmiyor ve öğrenemiyorsan sayın ÖZTÜRK YILMAZ bu çıkışı ne için,kime yaraması için yapıyorsun. 1930-40 lar geride kaldı. Tüm dünyada müslüman namaz vaktinin davetini ezan olarak 1500 yıldır böyle işitti ve bu hiiç yadırganmadı. Bu çıkışın DİNİ İSTİSMAR EDENLERE MALZEME VERMEKTİİİR. Bu çıkış halkının inancından bihaber olmaktıır. DOĞRU İŞLERLE İLGİLENİN.
hala disiplinden bahsediyor ya Yani bu adam İhraç edilmesi lazım bu adam Parti Genel başkanlığından alınması lazım
@055514 boş kişileri adam yerine koyar biryerlere getirirsen olacağı bu.Neymiş Genel başkan olacakmış senin kalibren neki.
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