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  4. Türkiye'nin konuştuğu olay! Metrobüste doğum yapan anne o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu olay! Metrobüste doğum yapan anne o anları anlattı

16.10.2024 16:56
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35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yapmıştı. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Mete ailesi, çocuğuna Yılmaz adını vermişti. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntüler sonrası anne Hafine Mete yaşadığı o anları anlattı.

Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi. İşte ne olduysa tam da metrobüse bindikleri an oldu...

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METROBÜSTE DOĞURDU

Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

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Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.

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BABA CEMAL METE KONUŞTU

Doğum anını anlatan baba Cemal Mete, “Mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Eşim ev hanımı. Bu 5’,inci çocuğumuz. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Metrobüs tamamen doluydu. Sağolsun şoför hepsini indirdi. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti” dedi.

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ANNE HANİFE METE O ANLARI ANLATTI

Taksi bulamayıp metrobüste doğum yapan kadın Hanife Mete Ekol TV'ye konuştu:

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“Benim de bebeğin de sağlığı iyi. Böyle olmasını biz de beklemiyorduk, bizim için sürpriz oldu. Metrobüste olunca insan korkuyor. Sağlık çalışanı yok, kimse yok. Etrafında sana yardım edecek kimse yok. Allah'tan eşim oradaydı.”Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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metrobüs anne
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