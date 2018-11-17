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Türkiye'nin konuştuğu operasyon! Nagehan Alçı'dan savcı ve hakimlere: Yalvarıyorum...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 08:00 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, dünkü akademisyen gözaltılarına sert tepki gösterdi. Alçı, 'Turgut Tarhanlıları, Betül Tanbayları hapse atmayınız… Sizlere yalvarıyorum… Lütfen bu adaletsizliğe imza atmayınız…' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu operasyon! Nagehan Alçı'dan savcı ve hakimlere: Yalvarıyorum...

Osman Kavala'ya yönelik soruşturma kapsamında dün çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof. Dr. Betül Tanbay da yer aldı. Dün gece Tarhanlı serbest bırakılırken Tanbay halen gözaltına tutuluyor.

Bugünkü yazısında bu gözaltılara sert tepki gösteren Nagehan Alçı, 'Ey savcılarımız, ey yargıçlarımız' diyerek 'Turgut Tarhanlıları, Betül Tanbayları hapse atmayınız... Sizlere yalvarıyorum. Lütfen bu adaletsizliğe imza atmayınız' çağrısında bulundu.

'Bu tutuklama kararlarını verebilecek misiniz?' diye soran Alçı 'Devletler hukuku profesörü olan hepinizin hocası Turgut Tarhanlı’yı ve arkadaşlarını fabrikasyon suçlarla içeri atabilecek misiniz?
Biber gazının Türkiye’ye ithalatını durdurmak istemek diye bir suç isnadı olabilir mi? Hukuksuzluk alanında dünya rekoru kırmak isteyen birileri yargı teşkilatına mı sızdı? Bu ülkede sağcı solcu dindar laik herkesin saygı duyduğu nadir hukukçulardan olan Turgut Tarhanlı’yı sabahleyin yaka paça almak bir savcıya ya da bir hakime ne kazandırır? Ben tam bu satırları yazarken, Tarhanlı gibi hayatını meşruiyet ve hukuk üzerine kurmuş bir ismin serbest bırakıldığını öğrenerek çok mutlu oldum ama sabaha karşı gözaltına alınması bile büyük bir hukuk skandalıdır…' ifadelerini kullandı.

"CANIM ÇOK SIKKIN"

Alçı'nın yazısının devamı şöyle:

Turgut Tarhanlı, Hakan Altınay, Betül Tanbay ve arkadaşlarının tutuksuz yargılanmasını savunmayı bile zul addediyorum… Böyle imalat suçlarla bu insanların yargılanması ve mahkeme karşısına çıkması bile zulümdür… Bu yapılan hem büyük bir adaletsizliktir hem de Türkiye’nin FETÖ ve PKK terör örgütü ile haklı mücadelesine zarar vermekten ve bu iki terör örgütünün ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir işe yaramaz… Söyleyecek başka sözüm yok. Canım çok sıkkın. Ülkemizde ve yargımızda sağduyu ve insaf duygularının galip geleceğine inanmak istiyorum…

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Turgut Tarhanlı Betül Tanbay

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