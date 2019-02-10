HABER

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 10.02.2019 08:04 | Son Güncelleme

'Rock'çı imam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tüzer, "bir partiye bağlı kalan Belediye Başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

‘Rockçı imam' olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Tüzer, geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden ihraç edilmişti. Bugün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaşımlarda bulunan Tüzer, "Ülkemizin geleceği ve istikbalimizin umudu olan gençler…! Birlikte başaracağız" dedi.

Tüzer Facebook üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Hiç bir partiye bağlı kalmaksızın Kaş'a Bağımsız Belediye Başkanı Adayı oldum. Bu düşünceyi bana aşılayan Sokrates'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum: "Likyalılara hiçbir zaman, hiçbir kimse bey olamadı." Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu yozlaşmış sosyolojide şunun farkına vardım ki, bir partiye bağlı kalan Belediye Başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur. Bu neticeyle partiyle içli dışlı olmak yerine halkımız ile içli dışlı olmayı tercih ediyorum.

kaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla ‘FiRock' adlı müzik grubunu kuran ve ‘Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, geçtiğimiz Ekim ayında ihraç edildi. Tüzer hakkında, ‘izinsiz ve paralı konser vermek', ‘raporlu ya da izinli olmamasına rağmen eşinin memleketi Romanya'dan iki gün geç dönmek' nedeniyle Temmuz ayında da soruşturma açılmıştı.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
11 soruda yerel seçim11 soruda yerel seçim
Canlı yayında anket tartışmasıCanlı yayında anket tartışması
Anahtar Kelimeler:
Rockçı imam kaş belediyesi yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Diğer Haberler
11 soruda yerel seçim

11 soruda yerel seçim

Murat Gezici ile Yavuz Oğhan arasında anket tartışması! Son seçim anket sonuçlarını açıkladı, ortam gerildi

Canlı yayında anket tartışması

AK Partili belediye başkan adayı adaylıktan çekildi

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı Celiloğlu adaylıktan çekildi

Flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP Maltepe'de toplu istifa!

Aday olarak o isim açıklanınca istifa ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.