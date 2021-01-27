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Türkiye’nin konuştuğu ’sahte gelinler’ olayında Artvin’de 3 kişi gözaltına alındı

27.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin konuştuğu ’sahte gelinler’ olayında Artvin’de 3 kişi gözaltına alındı

Bir televizyon programına katılan “Nehir Naz” lakaplı sahte gelin Hülya S. “dolandırıcılık” suçundan Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı sahte gelin Hülya S. ve beraberindeki 2 kişinin sorgulanması için adliyeye sevk etti.

Kamuoyunda sahte gelin çetesi olarak bilinen Ağrı Doğubeyazıt merkezli organize suç örgütünün 34 ilde yaklaşık 5 milyon liralık dolandırıcılık olayı yaptığı mağdurlardan birinin de Artvin ili Ardanuç ilçesinden olduğu tespit edildi. Artvin İl Jandarma komutanlığınca yapılan araştırmalarda olayın şüphelilerinin Hülya S. ve beraberindeki Y.B, K.T isimli şahıslar yakalandı.

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Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Artvin İl Jandarma Komutanlığınca Hülya S. İstanbul ilinde Show TV stüdyolarında K.T ve Y.B isimli şahıslarda Ağrı ve Van illerinde yakalanarak organize suç örgütü üyesi olma suçlarından Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. (İHA)

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