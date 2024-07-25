HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan olayından yeni bir dava daha çıktı! 2 kişinin adını verdi 'O büyük bir tefecidir'

Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan olayından yeni bir dava daha çıktı! 2 kişinin adını verdi 'O büyük bir tefecidir'

25.07.2024 15:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve "Moci" olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim" dediği aktarıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan olayından yeni bir dava daha çıktı! 2 kişinin adını verdi 'O büyük bir tefecidir'

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Seçil Erzan olayında yeni bir gelişme daha yaşandı: "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan "sanık", Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İddianamede Erzan'ın, bankanın bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini söyleyerek, Haghani ve Arslan'ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.

images

"BÜYÜK BİR TEFECİDİR"

İddianamede, Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu." dediği aktarıldı.

Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği, Haghani'nin ise ifadesinde Erzan'ın Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan'ın evine kendisinin götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını söylediği iddianamede yer aldı.

ssssssss

Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Aslan ve Haghani'nin ise "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıklar, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Çatalca'da patlayıcı madde yüklü jet ski bulunduÇatalca'da patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık banka Seçil Erzan
En Çok Okunan Haberler
Emeklilik reformu masada! Uzman isim risklere dikkat çekti: "Son anda olursa..."

Emeklilik reformu masada! Uzman isim risklere dikkat çekti: "Son anda olursa..."

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini resmen duyurdu!

Gözü dönen damat kurşun yağdırdı! Aile katliamı: 3 kişi hayatını kaybetti

Gözü dönen damat kurşun yağdırdı! Aile katliamı: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da taksi ücretlerine de zam geldi!

İstanbul’da taksi ücretlerine de zam geldi!

Uzman isimden kritik deprem açıklaması! 4 şehri işaret etti

Uzman isimden kritik deprem açıklaması! 4 şehri işaret etti

Türkiye günlerce Ata Emre Akman cinayetini konuştu! Karar TBMM'ye gönderildi

Türkiye günlerce Ata Emre Akman cinayetini konuştu! Karar TBMM'ye gönderildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kaliteli ve eğlenceli boş zaman aktivitesi! LEGO setler indirimde

Kaliteli ve eğlenceli boş zaman aktivitesi! LEGO setler indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.