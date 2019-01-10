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Türkiye'nin konuştuğu skandal! Görüntüleri çeken doktorun ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

İzmir'de bir doktorun meme muayenesi sırasında gizlice çekilen çok sayıda kadının görüntüsünü isimleriyle birlikte bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu doktorun, savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

İzmir'de meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor E.B.Ç'nin ifadesinde, "Görüntüleri hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

ONLARCA KADINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meme muayenesi sırasında bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor E.B.Ç, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen doktor, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

E.B.Ç.'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.'nin, "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

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POLİS MUAYENE LİSTESİNDEN KADINLARA ULAŞACAK

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin hastaneden, doktorun muayene ettiği hastalardan görüntüleri yayınlananlara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

"MUAYENE EDERKEN KAPIYI KİLİTLEMİŞTİ"

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise başvuran genç kadının ifadesi de ortaya çıktı. Genç kadın ifadesine, "Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçerde de başka biri bulunmuyordu. Bu bedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir meme muayenesi doktor

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