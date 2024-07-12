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  4. Türkiye'nin konuştuğu Timur Cihantimur olayında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu: Cezaevi detayı...

Türkiye'nin konuştuğu Timur Cihantimur olayında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu: Cezaevi detayı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.07.2024 10:12
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Eyüpsultan'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet veren ve annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, Boston'da yakalanmıştı. Cihantimur'un bir sonraki duruşmasının 15 Ekim'de yapılacağı öğrenilirken, o vakte kadar cezaevinde kalacağı bildirildi.

Türkiye'nin konuştuğu Timur Cihantimur olayında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu: Cezaevi detayı...

1 Mart'ta Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kaza Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanmış, Eylem Tok ve oğlu Cihan Cihantimur ABD'ye kaçmıştı. Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul şimdilik yakalandıları ABD'de yargılanmaya devam ediyor, iade edip edilmeyecekleri merak konusu.

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15 EKİM'E KADAR CEZAEVİNDE!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Timur Cihantimur'un Connecticut'taki cezaevinden Massachusetts'teki başka bir cezaevine nakledildi.

15 Ekim'de duruşmaya çıkacağı belli olan Cihantimur'un bu tarihe kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.


Express
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Anahtar Kelimeler:
duruşma Eylem Tok
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