Türkiye'nin konuştuğu Timur Cihantimur olayında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu: Cezaevi detayı...

1 Mart'ta Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kaza Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanmış, Eylem Tok ve oğlu Cihan Cihantimur ABD'ye kaçmıştı. Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul şimdilik yakalandıları ABD'de yargılanmaya devam ediyor, iade edip edilmeyecekleri merak konusu.

15 EKİM'E KADAR CEZAEVİNDE!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Timur Cihantimur'un Connecticut'taki cezaevinden Massachusetts'teki başka bir cezaevine nakledildi.

15 Ekim'de duruşmaya çıkacağı belli olan Cihantimur'un bu tarihe kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.



