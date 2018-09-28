Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

"Bilgim olsa onu asla yalnız bırakmazdım. Torunlarımdan Berk Sadık 12, Ceylin de 8 yaşında. Torunlarım bana verirlerse bakarım. Onlar bana emanet, başkasına emanet değil. Bu konuların çözülmesi için idam cezası getirilmelidir. Bu cinayetler böyle bitmez, adam yarın çıkacak içeriden yine aynı şeyleri yapmaya devam edecek. Çocuklara annelerinin öldüğünü söyledik fakat cenazeye gelmeyecekler. Burası sözün bittiği yer."

"Kızım ağır yaralı olduğu için Bursa'dan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye salı akşamı gittik, dün vefat edince cenazesiyle döndük. Kızımı yakan kişi yakalanmış, hastanedeymiş diye duydum. Bu kişide kızımı yakarken üzerine sıçrayan benzinlerin alev alması nedeniyle biraz yanık oluşmuş."

KOCASI KONUŞTU

Şengül Vatansever'in boşandığı eski eşi Nuri Öztürk de olayın vahşet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin artık bu olayları iyi görmesi gerekiyor. Çocuklarımın psikolojisini düzeltmek için ne yapacağımı bilmiyorum. Psikolojik destek almam gerekiyor. Çocuklarımın eski eşimin ailesinde mi yoksa bende mi kalacağı konusunda da bir fikir sahibi değilim. Doktorlardan destek alarak onların psikolojik durumunu düzeltmek için her şeyi yapacağım. Anneleri öldü ama babaları her zaman yanlarında olacak." yorumunu yaptı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 25 Eylül'de yol kenarında yaralı bulunup Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül Vatansever, verdiği ilk bilgilerde, kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Ü.V. (30) tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirtmiş, sevk edildiği İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık olan şüpheli Ü.V. ise olay yerinden kaçarken geçirdiği trafik kazası yaralanmış, polis tarafından yakalanarak Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.



