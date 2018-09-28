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Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme... Bursa'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakılan ve yol ortasına atılarak vahşice öldürülen Şengül Vatansever'in (35) eski eşi konuştu

Şengül Vatansever'in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Vatansever'in cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Aydın Vatansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının başına gelen olayı kendilerini arayan polislerden öğrendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

'KIZIMIN İLİŞKİSİNDEN HABERİM YOKTU'

"Kızım ağır yaralı olduğu için Bursa'dan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye salı akşamı gittik, dün vefat edince cenazesiyle döndük. Kızımı yakan kişi yakalanmış, hastanedeymiş diye duydum. Bu kişide kızımı yakarken üzerine sıçrayan benzinlerin alev alması nedeniyle biraz yanık oluşmuş."

Vatansever, kızının ilişkisinden haberinin olmadığını aktararak, şöyle dedi:

"Bilgim olsa onu asla yalnız bırakmazdım. Torunlarımdan Berk Sadık 12, Ceylin de 8 yaşında. Torunlarım bana verirlerse bakarım. Onlar bana emanet, başkasına emanet değil. Bu konuların çözülmesi için idam cezası getirilmelidir. Bu cinayetler böyle bitmez, adam yarın çıkacak içeriden yine aynı şeyleri yapmaya devam edecek. Çocuklara annelerinin öldüğünü söyledik fakat cenazeye gelmeyecekler. Burası sözün bittiği yer."

KOCASI KONUŞTU

Şengül Vatansever'in boşandığı eski eşi Nuri Öztürk de olayın vahşet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin artık bu olayları iyi görmesi gerekiyor. Çocuklarımın psikolojisini düzeltmek için ne yapacağımı bilmiyorum. Psikolojik destek almam gerekiyor. Çocuklarımın eski eşimin ailesinde mi yoksa bende mi kalacağı konusunda da bir fikir sahibi değilim. Doktorlardan destek alarak onların psikolojik durumunu düzeltmek için her şeyi yapacağım. Anneleri öldü ama babaları her zaman yanlarında olacak." yorumunu yaptı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 25 Eylül'de yol kenarında yaralı bulunup Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül Vatansever, verdiği ilk bilgilerde, kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Ü.V. (30) tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirtmiş, sevk edildiği İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık olan şüpheli Ü.V. ise olay yerinden kaçarken geçirdiği trafik kazası yaralanmış, polis tarafından yakalanarak Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet Şengül Vatansever

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