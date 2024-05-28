Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme! 16 parçaya ayrılan cesette 'beyaz kova' detayı

Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde dün çöp atmaya giden bir vatandaşın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını toplamıştı. 16 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği ise akşam saatlerinde belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

'BEYAZ KOVA' DETAYI

8 çocuk babası Nihat Salih'in kim veya kimler tarafından öldürüldüğü ekipler tarafından araştırılırken çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Çöp konteynerlerine yakın oturan B.D.(39) isimli bir şüphelinin beyaz bir kovayı çöpe boşalttığı ve sonra kovayı yeşillik alana attığı tespit edildi. Kameraların incelenmesinin ardından B.D. gözaltına alındı.

Ekiplerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.







