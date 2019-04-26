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Türkiye'nin konuştuğu videoya Gökhan Özoğuz'dan çarpıcı yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, bineceği uçak rötar yaptığı için bir kadın personele ağza alınmayacak sözler söyleyen kadına, Twitter hesabından sitem etti.

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğü kadın yolcuya bir tepki de son günlerde yaptığı siyasi paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"OKUMUŞ, MEDENİ İMAJ VARKEN EDEP DIŞI DAVRANMAK"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, şu sözlerle sitem etti: "İşte arkadaşlar hiçbir zaman varlık ile karşısındakini ezebileceğini düşünmek ve cehalet ile birilerini darp edebilmek Halk nezninde meşru olamaz. Sorulsa okumuş, medeni, modern bir imaj varken bir anda edep dışı davranmak ne Nahoş. Çalışana edepli saygılı görgülü olmak zorundayız.

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"CEHALET GÖSTERGESİ"

Hemen başlıyor çekin çekin çalışana ekstra saygı göstermek yerine hakaret edip ezmeye çalışmak en büyük cehalet göstergelerinden biridir. İşte edebin siyasi partisi inancı olmuyor. İnsan olmayı öğrenmemiz lazım!"

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz uçak kavga

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