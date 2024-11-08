Türkiye'nin korkulu rüyası geri döndü: Yüzeye 5 metre kaldı! Güney Marmara'nın tamamına yayıldı, risk büyüyor

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj bir kez daha yayılmaya başladı. Öyle ki balıkçılar zor durumda kaldı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çağrı yaptı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yapılan tespitler, su altı görüntüleriyle gözler önüne serildi.

BÜYÜK BULUT KÜMELERİ ŞEKLİNDE YOĞUNLAŞTI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara’nın tamamına yayıldığını belirtti.

SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ RİSKİ ORTAYA KOYDU

Su altı görüntüleriyle durumu gözler önüne seren Sarı, sorunun yaygınlaştığını ve bölgedeki ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

ZOR DURUMDAKİ BALIKÇILARDAN BAKANLIĞA ÇAĞRI

Erdek Körfezi’ndeki balıkçılar da müsilajdan olumsuz etkileniyor. Bazı balıkçılar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çağrıda bulunurken, ağlarının müsilaj nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve ağları çekmekte zorlandıklarını bildirerek, sorunun geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çekti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır