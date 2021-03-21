Türkiye'nin korona birincisi! Bu mahallelere davetsiz misafir kabul edilmiyor!

Yüz binde 508,97 vaka ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da iki mahalle 'sıfır vaka' ile takdir topluyor.

Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiliz mutant virüs hızla yayılırken bazı mahallerde ise vakaya rastlanılmaması dikkat çekiyor. 140 nüfuslu Şahinkaya ve 65 nüfuslu Gökalan Mahallelerine Türkiye’de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar Kovid-19 virüsü giremedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Samsun'da en çok vaka görülen ilçeleri tablosunda ise Bafra'nın üçüncü sırada yer almasına rağmen bu mahallerde vaka görülmemesi takdir topladı.

Gökalan Mahallesi Muhtarı Aydın Yılmaz(48), mahallenin girişine pankart asarak mahalleye girişlerinde kontroller yaptıklarını söyledi. Özellikle misafir kabul etmediklerini söyleyen Muhtar Yılmaz, "1 senedir köyümüze gireceklerden HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Köyümüze yabancıları almamaya özen gösteriyoruz. Artı olarak ateş ölçüm cihazı, dezenfektanlarımız hepsi bulunmaktadır. Burada şuana kadar Kovid-19 başlayana kadar herhangi bir hastalığa rastlanılmadı. Misafir kabul etmiyoruz. Bu hastalık kalkana kadar gelmemelerini de rica ediyoruz. Ortak kullanım alanlarında ilaçlamalarımız yapılıyor" dedi.