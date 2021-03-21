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Türkiye'nin korona birincisi! Bu mahallelere davetsiz misafir kabul edilmiyor!

21.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmayan Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan ve Şahinkaya Mahallelerine davetsiz olan alınmıyor. Tedbirin üst düzeyde tutulduğu mahalleye girmek isteyenler HES koduna bakılarak ve ateşi ölçülerek kabul ediliyor.

Türkiye'nin korona birincisi! Bu mahallelere davetsiz misafir kabul edilmiyor!

Yüz binde 508,97 vaka ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da iki mahalle 'sıfır vaka' ile takdir topluyor.

Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiliz mutant virüs hızla yayılırken bazı mahallerde ise vakaya rastlanılmaması dikkat çekiyor. 140 nüfuslu Şahinkaya ve 65 nüfuslu Gökalan Mahallelerine Türkiye’de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar Kovid-19 virüsü giremedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Samsun'da en çok vaka görülen ilçeleri tablosunda ise Bafra'nın üçüncü sırada yer almasına rağmen bu mahallerde vaka görülmemesi takdir topladı.
Gökalan Mahallesi Muhtarı Aydın Yılmaz(48), mahallenin girişine pankart asarak mahalleye girişlerinde kontroller yaptıklarını söyledi. Özellikle misafir kabul etmediklerini söyleyen Muhtar Yılmaz, "1 senedir köyümüze gireceklerden HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Köyümüze yabancıları almamaya özen gösteriyoruz. Artı olarak ateş ölçüm cihazı, dezenfektanlarımız hepsi bulunmaktadır. Burada şuana kadar Kovid-19 başlayana kadar herhangi bir hastalığa rastlanılmadı. Misafir kabul etmiyoruz. Bu hastalık kalkana kadar gelmemelerini de rica ediyoruz. Ortak kullanım alanlarında ilaçlamalarımız yapılıyor" dedi.

'ATEŞİMİZİ ÖLÇTÜLER, HES KODUMUZU SORGULADILAR, ÖYLE KÖYE GİREBİLDİM'

Gökalan Mahallesine Bursa'dan geldiğini belirten Mehmet Ali Şimşek(63), "Yazları buraya geliyorum. 15 gün önce buraya geldim. Mahalleye geldiğimde HES kodumu sorguladılar. Ateşimi ölçtüler. Ondan sonra köye girebildim. Bir sıkıntı da yaşamadık Allah'a şükür" diye konuştu.

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'KADINLAR MASKESİ OLMASA BİLE EŞARBIYLA KENDİNİ KORUYOR'

Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Turan Çelik(50) ise korona virüs başlayalı mahallelerinde vaka görülmediğini ifade ederek, "Mahallemiz kırsal bölge. Doğanın, açık alanın etkisi de olabilir. Komşularımızın, herkesin birbirine dikkat etmesinden dolayı da oluyor. Hafta sonları gelenler gidenler oluyor. Herkes kendi evine gidiyor. Yazları doğru mahallenin nüfusu 200'lere yanaşıyor. Bazı günler camiden anons yapıyoruz. İmamımız olsa her gün anons yaparız. Maske takmaya dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukların sokakta oynarken maske taktığı Gökalan ve Şahinkaya Mahallelerinde tedbirler alınmaya devam ediliyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun

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