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Türkiye'nin koronafobi haritası çıkarılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi, dev bir araştırmaya daha imza atıyor. 81 ilde yapılacak online araştırma ile Türkiye’nin Koronafobi Haritası çıkarılacak. Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu koordinasyonunda planlanan çalışma; Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını ile ilgili kişilerin kaygı düzeylerini, duygularını, stres yaratan durumları incelemek üzere gerçekleşecek.

Türkiye'nin koronafobi haritası çıkarılıyor

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde başlatılan çalışma, 70 soruda Türkiye’nin koronafobi sorunu olup olmadığını çarpıcı verilerle ortaya koyacak.

Üsküdar Üniversitesi, gerçekleştirdiği önemli araştırmaçalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 81 ilde yapılacak online araştırma ile Türkiye’nin Koronafobi Haritası çıkarılacak.

TÜRKİYE GENELİNDE EN KAPSAMLI ÇALIŞMA OLACAK

Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu’ndan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde planlanan çalışma, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını ile ilgili kişilerin kaygı düzeylerini, duygularını ve stres yaratan durumlarını ortaya koyacak. Türkiye’nin Koronafobi Haritası adı verilen çalışma, ülke genelinde Covid-19 psikolojisi üzerine uygulanmış ilk geniş kapsamlı araştırma olacak.

SONUÇLAR BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Kimlik bilgilerinin verilmesi veya kişisel bir bilgi toplanma amacı taşımayan araştırma için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20 bin kişinin katılımı hedefleniyor. 70 sorudan oluşan ve yaklaşık 15 dakikada tamamlanmak üzerine planlanan araştırma sonunda toplanan veriler, küme olarak analiz edilecek ve sonuçlar online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak. Araştırma sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar ve iyileştirme önerileri de ayrıca yetkili kurumlarla paylaşılacak.

NET VERİLER İÇİN TÜM SORULAR YANITLANMALI

Türkiye’nin Koronafobi Haritası Araştırması Koordinatörlüğünü yapan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, çalışmanın amacına ulaşması için tüm soruların cevaplanmasının çok önemli olduğunu ve katılımcıların tamamen kişisel fikirlerinden yola çıkarak yanıtlamaları gerektiğini kaydetti. Anonim olarak gerçekleştirilen çalışmada elde edilecek bilgiler, sadece araştırma amacı ile kullanılacak.

Türkiye’nin Koronafobi Haritası Araştırmasına katılmak isteyen herkes buraya tıklayarak açılan linki üzerinden soruları yanıtlayarak araştırmaya katkıda bulunabilir.

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