Türkiye'nin koronafobi haritası çıkarılıyor

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde başlatılan çalışma, 70 soruda Türkiye’nin koronafobi sorunu olup olmadığını çarpıcı verilerle ortaya koyacak.

Üsküdar Üniversitesi, gerçekleştirdiği önemli araştırmaçalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 81 ilde yapılacak online araştırma ile Türkiye’nin Koronafobi Haritası çıkarılacak.

TÜRKİYE GENELİNDE EN KAPSAMLI ÇALIŞMA OLACAK

Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu’ndan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde planlanan çalışma, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını ile ilgili kişilerin kaygı düzeylerini, duygularını ve stres yaratan durumlarını ortaya koyacak. Türkiye’nin Koronafobi Haritası adı verilen çalışma, ülke genelinde Covid-19 psikolojisi üzerine uygulanmış ilk geniş kapsamlı araştırma olacak.

SONUÇLAR BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Kimlik bilgilerinin verilmesi veya kişisel bir bilgi toplanma amacı taşımayan araştırma için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20 bin kişinin katılımı hedefleniyor. 70 sorudan oluşan ve yaklaşık 15 dakikada tamamlanmak üzerine planlanan araştırma sonunda toplanan veriler, küme olarak analiz edilecek ve sonuçlar online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak. Araştırma sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar ve iyileştirme önerileri de ayrıca yetkili kurumlarla paylaşılacak.