HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin kredi risk primi 250 baz puanın altına geriledi!

Türkiye'nin kredi risk primi 250 baz puanın altına geriledi!

06.12.2024 17:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

Türkiye'nin kredi risk primi 250 baz puanın altına geriledi!

Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, bu adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaparken, izlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

20241206_5_0895107DCA9B04FC3A806D98578A12DBF

Özellikle ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.

TÜRKİYE'NİN BORÇLANMA MALİYETLERİ DE GERİLİYOR!

Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Türkiye kredi cds primi
En Çok Okunan Haberler
Temizlik görevlisinin güzelliği büyüledi

Temizlik görevlisinin güzelliği büyüledi

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi! O ülkeden açıklama geldi: 'Suriye'ye füze ve İHA...'

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi! O ülkeden açıklama geldi: 'Suriye'ye füze ve İHA...'

Evde basılmışlardı, kadın mahkeme başkanı canından oluyordu! Savcı için karar

Evde basılmışlardı, kadın mahkeme başkanı canından oluyordu! Savcı için karar

Romanya'da siyasi deprem! Seçimler 'yabancı güçlerin' dahli gerekçesiyle iptal edildi

Romanya'da siyasi deprem! Seçimler 'yabancı güçlerin' dahli gerekçesiyle iptal edildi

Galata Kulesi'ne çıkan genç metrelerce yükseklikten düştü

Galata Kulesi'ne çıkan genç metrelerce yükseklikten düştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.