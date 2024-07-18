Türkiye'nin kripto para borsası BtcTürk'te üst düzey değişiklik

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük kripto para Borsası BtcTurk'te Özgür Güneri yedi yıl süren yönetimden sonra istifa etti. Türk kripto para borsası BtcTurk’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Tibuk, Özgür Güneri’nin artık şirketin CEO’su olmayacağını ancak yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüreceğini aktardı. Tibuk, CEO’luk görevini üstleneceğini ancak “bu durumun daha sonra değişebileceğini” ifade etti.

KÜRESEL BİR BORSA OLMA AMACINDALAR

Tibuk, BtcTurk’ün Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik’te “kriptoyla ilgilenen ülkeleri” hedef alabilecek küresel bir kripto para borsası başlatmayı planladığını belirtti.

Eski CEO Güneri de Bloomberg’e açıklama yaptı ve “Ben daha çok yurt dışı iş birlikleri ve küresel çaptaki konularla ilgileneceğim” dedi.

Tibuk ve Güneri değişikliklerin Haziran ayında meydana gelen bir siber saldırıyla ilgisi olmadığını söylediler.