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Türkiye’nin mobil canlı bilgi yarışması yayında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2018 09:04 | Son Güncelleme

Türk Telekom, tamamen kendi içinde geliştirdiği ve geçtiğimiz ay uygulamaya aldığı mobil canlı bilgi yarışması eleq ile katılımcılarına para ödülü kazandırıyor. Türk Telekom abonesi olsun ya da olmasın dileyen herkes eleq uygulamasını indirerek bilgi yarışmasına katılabiliyor.

Türkiye’nin mobil canlı bilgi yarışması yayında

Kodlaması, tasarımı ve içeriği özgün şekilde Türk Telekom bünyesinde geliştirilen eleq, Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’nun da yapımcısı Argela ekibinin imzasını taşıyor. Kullandıkları GSM operatörlerinden bağımsız, uygulamayı indirip mobil cihazları üzerinden yayın saatlerinde uygulamaya giren tüm katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Günün ödülü, sorulan 10 soruyu doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor.

ELEQ NASIL OYNANIYOR?

Yarışmanın başlama saati olan 20:00’den bir saat önce ve yarışma başlarken üye telefonlarına hatırlatma bildirimi geliyor. Mobil cihazları üzerinden yarışma saatlerinde uygulamaya giren katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Toplamda 10 sorunun yer aldığı yarışmada yarışmacıların her soru için 10 saniye süresi bulunuyor. Bu süre sunucu soruyu okumaya başladığı anda devreye giriyor. Doğru cevabı veren yarışmacılar bir sonraki soruyu cevaplamaya hak kazanıyor. Günün ödülü, 10 soruyu da doğru yanıtlayanlar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor. Yarışmacılar hesaplarında biriken ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında ödülü talep etmeye hak kazanıyor ve ödül parası ilgili kişinin hesap numarasına yatırılıyor.

ÇOK YAKINDA YAYINLAR İKİYE ÇIKIYOR

eleq’in şu an için her gün saat 20:00’de olmak üzere günde bir yayını bulunuyor. Çok yakında ikinci bir yayın daha yaparak günlük yayın sayısını ikiye çıkarılacak. eleq, mobil cihazlar üzerinden mekan kısıtı olmadan katılınabilecek, eğlendirirken bilgiyi ölçecek ve bunları yaparken de para kazandırabilecek canlı bir bilgi yarışması. Dileyen herkes uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip oyuna katılabiliyor.

eleq

JOKERLER KAZANDIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Arkadaşlarının yarışmaya katılmasına referans olan katılımcılar 1 joker hakkı kazanıyor. Yarışmacı, yanlış cevap verdiği bir soruyu doğruymuş gibi geçmesine olanak tanıyan Joker hakkını bir yarışmada sadece 1 kere kullanabiliyor. Final sorusunda joker kullanılamıyor. Ayrıca yarışmanın sosyal medya hesaplarından her gün, o günkü yarışmada çıkacak bir soru hakkında ipucu veriliyor. Bu ipuçlarını takip eden ve çeşitli vesilelerle joker hakkı kazananlar her yarışmada 2 soruyu geçmeyi garantilemiş oluyor.

Türk Telekom tarafından geliştirilen, sunuculuğunu Samet Güner’in yaptığı mobil bilgi yarışması eleq, her akşam saat 20:00’de IOS ve Android uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. eleq bilgi yarışması uygulaması App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.

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eleq Türk Telekom

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