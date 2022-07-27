HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırıya sert tepki! "Bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz"

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırıya sert tepki! "Bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz"

27.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na sabah saatlerinde saldırı gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla saldırıya sert karşılık verildi. Açıklamada "Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırıya sert tepki! "Bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz"

Son dakika haberi: Musul Başkonsolosluğu'na hain saldırıya Türkiye'den sert tepki geldi! Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında en sert şekilde kınanan saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi! Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi!
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış"Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış"
Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Kıyafetinden dolayı mağazadan atıldı! “O kadar ateşliyim ki...”

Kıyafetinden dolayı mağazadan atıldı! “O kadar ateşliyim ki...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.