Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırıya sert tepki! "Bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz"

Son dakika haberi: Musul Başkonsolosluğu'na hain saldırıya Türkiye'den sert tepki geldi! Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında en sert şekilde kınanan saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

